Le procès de l’ancien président Serge Sarkissian pour corruption a débuté

Près de deux ans après avoir démissionné au milieu de manifestations de masse contre son maintien en poste, l’ancien président arménien Serge Sarkissian a été presenté devant les juges hier pour corruption. Des accusations qu’il rejette car elles sont pour lui motivées politiquement.

Serge Sarkissian est accusé d’avoir accordé un traitement privilégié en 2013 à son ami de longue date et homme d’affaires Barsegh Barseghian, qui a coûté à l’État 489 millions de drams (un peu plus d’un million de dollars) de pertes. Selon les autorités chargées de l’application des lois, il a fait en sorte qu’un appel d’offres du gouvernement pour la fourniture de carburant diesel subventionné aux agriculteurs soit remporté par la société Flash de Barseghian, plutôt que par un autre importateur de carburant qui offrait pourtant un prix inférieur.

Sarkissian est en procès avec Barseghian, l’ancien ministre de l’Agriculture Sergo Karapetian et deux autres anciens fonctionnaires du ministère de l’Agriculture également inculpés dans le cadre de l’affaire pénale. Les cinq suspects nient tout acte répréhensible.

Les avocats de M. Sarkissian ont de nouveau rejeté les accusations de détournement de fonds portées contre lui lorsqu’ils ont pris la parole lors de la première session du procès devant un tribunal de district d’Erevan. L’un d’eux a insisté sur le fait qu’elles étaient basés sur des témoignages « contradictoires, incroyables et illogiques » donnés par une seule personne.

Le procureur du procès, Arsen Martirosian, a nié cela, affirmant que les enquêteurs avaient recueilli suffisamment de preuves pour porter plainte contre l’homme qui a dirigé l’Arménie de 2008 à 2018.

Le témoignage incriminant avant le procès aurait été donné par Karapetian. L’ancien ministre a été moqué par les partisans de l’ex-président lorsqu’il est entré dans la salle d’audience quelques instants avant le début du procès. Il a refusé de parler aux journalistes par la suite.

Les avocats de la défense ont également allégué de nombreuses violations de procédure commises par des enquêteurs. Ils ont accusé Martirosian d’être partisan de leur client et ont exigé son remplacement par un autre procureur. Le juge président, Vahe Misakian, a ajourné l’audience pour examiner la demande.

Sarkissian, 65 ans, a été accueilli par plus de 100 sympathisants qui se sont rassemblés devant le tribunal de district à son arrivée pour l’audience. S’adressant à la petite foule, il a semblé lier l’affaire contre lui à sa position sur le conflit du Haut-Karabagh.

« Depuis les plus hauts podiums du monde, je l’ai périodiquement déclaré et je répéterai maintenant que le Haut-Karabagh ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan. Cela a été le but suprême de ma vie et cela m’accompagnera jusqu’à la fin », a lâché l’ex-président né au Karabagh dans un court discours salué par des applaudissements et des " président ! » scandés.

La foule comprenait des hauts responsables du Parti républicain (HHK), toujours dirigé par Sarkissian. Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, la direction du HHK a également allégué un lien entre le procès et l’état actuel du processus de négociation du Karabagh.

« Avec de telles mesures, les autorités visent à détourner l’attention du peuple arménien de nombreux problèmes internes et externes qui deviennent de plus en plus aigus de jour en jour », indique le communiqué.

Des représentants du HHK ont affirmé plus tôt que leur chef avait été inculpé début décembre en représailles pour ses critiques publiques contre le Premier ministre Nikol Pachinian. Les responsables de l’application des lois et les alliés politiques de Pachinian ont écarté ces déclarations.

Sarkissian a accusé le gouvernement de Pachinian de mettre en danger la démocratie et d’étouffer la dissidence dans un discours prononcé le 20 novembre lors d’un congrès du Parti populaire européen tenu en Croatie. Il avait gardé profil bas depuis sa démission en avril 2018.

Pachinian a impliqué à plusieurs reprises Sarkissian, sa famille et son entourage politique dans la corruption avant et après son arrivée au pouvoir au cours de la Révolution de velours qu’il a dirigée.