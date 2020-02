Armen Smbatyan nommé Ambassadeur d’Arménie en Israël, il siègera à Tel Aviv

L’Arménie va ouvrir une Ambassade à Tel Aviv en Israël a indiqué Armen Smbatyan qui qui était Ambassadeur plénipotentiaire d’Arménie en Israël depuis mars 2018 mais siégeant à Erévan. Désormais, Armen Smbatyan va intégrer la future Ambassade d’Arménie à Tel Aviv. Le gouvernement arménien avait donné en septembre 2019 son accord pour l’ouverture d’une Ambassade à Tel Aviv. L’Arménie et Israël avaient établi des relations diplomatiques en avril 1992. La récente visite du président arménien Armen Sarkissian en Israël et le développement des relations diplomatiques arméno-israéliennes ont contribué à rapprocher davantage Erévan et Tel Aviv.

Krikor Amirzayan