Henrikh Mkhitaryan élu Meilleur joueur du match AS Roma-Lecce

Henrikh Mkhitaryan a été élu Meilleur joueur du match AS Roma-Lecce de la 25e journée du championnat d’Italie dimanche dernier. L’AS Roma s’était imposé sur le score de 4-0. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan avait marqué un but et donné une passe décisive. L’Arménien qui était titulaire et a joué la totalité du match marqua son 5e but en championnat d’Italie depuis son arrivée d’Arsenal en septembre dernier.

Krikor Amirzayan