L’Arménie va rapatrier certains de ses ressortissants qui se trouvent actuellement en Iran

L’Arménie a annoncé mardi qu’elle évacuerait au moins 65 de ses citoyens de l’Iran, pays fortement touché par le coronavirus.

Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement arménien de fermer la frontière arméno-iranienne pour des voyages individuels et de suspendre la majorité des vols entre les deux pays pendant deux semaines. La frontière restera uniquement ouverte aux cargaisons à destination et en provenance de l’Iran. Le Premier ministre Nikol Pachinian a indiqué lundi que les conducteurs de camions iraniens entrant en Arménie seront surveillés par les autorités sanitaires arméniennes.

Pachinian a également souligné que les ressortissants arméniens vivant en Iran pourront retourner dans leur pays d’origine par voie terrestre ou aérienne. Les Iraniens basés en Arménie resteront également libres de retourner en République islamique, a-t-il précisé.

Selon un haut responsable du ministère des Affaires étrangères à Erevan, Arsen Avagian, 65 Arméniens en Iran ont répondu à cette proposition d’évacuation faite par l’ambassade d’Arménie à Téhéran à la fin de la semaine dernière. Ils devraient être transportés par avion à Erevan mercredi, a confié Avagian dans des commentaires écrits envoyés à Aysor.am.

Le responsable a noté que certaines de ces personnes étaient des citoyens à la fois d’Arménie et d’Iran.

Un nombre beaucoup plus important d’Arméniens vivaient et travaillaient en Chine jusqu’à l’apparition du coronavirus le mois dernier. Environ 200 d’entre eux sont retournés en Arménie au début de ce mois, selon les estimations du gouvernement. Beaucoup d’autres ont eu du mal à faire de même en raison de l’annulation généralisée des vols à destination et en provenance de Chine.

Dans une mise à jour publiée mardi sur son site Internet, le ministère arménien de la Santé a affirmé qu’il n’avait pour l’instant enregistré aucun « cas confirmé » de coronavirus en Arménie. Il a indiqué qu’il continuait de prendre des mesures de précaution contre la propagation possible du virus.

« Le ministère a acquis un nouveau lot de kits de test et n’a aucun problème pour diagnostiquer [le coronavirus »], indique un communiqué, ajoutant qu’il essaie également d’importer plus de masques médicaux et de désinfectants dans le pays.

En Iran, dans le même temps, deux autres personnes infectées par le coronavirus sont décédées mardi, ce qui porte à 14 le nombre total de décès par ce virus signalés par les autorités iraniennes. Citant les autorités, l’agence de presse Reuters a rapporté que 61 personnes étaient infectées et environ 900 autres cas étaient suspectés d’être contaminés.

Pour empêcher la propagation du virus, le gouvernement iranien a ordonné l’annulation des concerts, des matchs de football, ainsi que des fermetures d’écoles et d’universités dans de nombreuses provinces à titre national.