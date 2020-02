Centre International de Géopolitique et de Prospective Analytique

Organise le samedi 29 février 2020, de 14h à 19h, à la Maison de la Chimie

Son colloque sur :

LA DÉRIVE PANISLAMISTE ET NÉO-OTTOMANE D’ERDOGAN

Chypre, Arménie, Grèce, Libye, Syrie, Irak, Égypte, Tunisie, les Balkans, l’Europe…

COMMENT L’ALLIÉ OCCIDENTAL EST-IL DEVENU UNE MENACE GLOBALE ?

Le 15 octobre 2016, CIGPA avait déjà tiré la sonnette d’alarme sur les prétentions « califales » du président turc Erdogan et de leur impact sur la stabilité et la paix dans le monde, pas seulement arabo-musulman mais aussi occidental.

Intitulé « Turquie, Occident, Monde arabe : les conséquences de la politique turque sur les mutations géopolitiques et les grands défis stratégiques contemporains », nous avons alors réuni les meilleurs spécialistes arabes et occidentaux pour analyser les fondements idéologiques du régime turc ainsi que la stratégie, tantôt belliciste tantôt lénifiante d’Erdogan, pour maintenir son pouvoir autoritaire et de plus en plus totalitaire à l’intérieur de son pays et étendre son influence aussi bien sur un monde arabo-musulman en pleine décomposition à la suite du « printemps arabe », que sur une Union européenne fragilisée, notamment par le Brexit, par la déferlante migratoire et par le radicalisme islamiste.

Si nous revenons aujourd’hui sur le sempiternel « homme malade », c’est bien parce que les événements successifs et l’accélération de l’histoire nous ont très largement donné raison : occupation de territoires syriens, purification ethnique contre les Kurdes, envoi de mercenaires djihadistes en Libye, forage illégal de gaz au large de Chypre, provocation en mer Egée à l’encontre de la Grèce, ingérence en Crimée, incitation à la guerre civile en Egypte en soutenant les Frères musulmans, satellisation de la Tunisie avec la complicité des islamistes locaux, chantage au déferlement migratoire en Europe, mainmise idéologique sur l’islam en France, en Belgique et en Allemagne…

Les ambitions panislamistes et irrédentistes d’Erdogan n’étaient donc pas une fiction alarmiste mais une réalité politique et géopolitique à laquelle le monde libre et plus particulièrement les pays directement menacés vont devoir faire face. Mieux vaut tard que jamais !

L’organisation de ce second colloque -avec des personnalités politiques, des universitaires, des diplomates, des journalistes- vise à démontrer les périls multifactoriels (sécuritaire, migratoire, énergétique…) que la Turquie fait peser à la fois en Méditerranée orientale qu’à l’intérieur même de l’espace européen, et à faire prendre conscience aux Etats concernés, arabes et occidentaux, de l’urgence impérieuse d’anticiper les réponses politiques, géopolitiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires aux défis néo-ottomans.

