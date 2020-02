Istanbul, 25 fév 2020 (AFP) - L’organisation d’un sommet sur la Syrie

réunissant la Turquie, la Russie, la France et l’Allemagne ne fait pas l’objet

d’un accord « total », a déclaré mardi le président Recep Tayyip Erdogan, jetant

un doute sur cette réunion annoncée pour la semaine prochaine.

« Il n’y a pas d’accord total » entre le président français Emmanuel Macron

et la chancelière allemande Angela Merkel d’un côté, et le chef de l’Etat

russe Vladimir Poutine de l’autre, a affirmé le président turc lors d’une

conférence de presse à Ankara.

M. Erdogan avait annoncé samedi la tenue d’un sommet quadripartite sur la

Syrie le 5 mars, une initiative visant à trouver une solution à la crise dans

la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie), où une offensive du régime de

Damas a provoqué une crise humanitaire.

Mardi, il a affirmé que « dans le pire des cas », il pourrait avoir un

entretien bilatéral avec le président russe à cette date-là.

Les tensions sont montées de plusieurs crans à Idleb depuis le début du

mois avec des affrontements inédits entre l’armée turque et les forces du

régime de Bachar al-Assad.

Ces combats ont également suscité des frictions entre Ankara et Moscou, qui

appuie le régime syrien.

Le président Erdogan a sommé les forces d’Assad de se retirer de certaines

zones dans la province d’Idleb d’ici fin février, menaçant dans le cas

contraire d’avoir recours à la force.

Quelque 900.000 personnes ont fui les combats à Idleb depuis le

déclenchement en décembre de l’offensive du régime qui est déterminé à prendre

ce dernier bastion rebelle, majoritairement contrôlé par des groupes

jihadistes, en Syrie.