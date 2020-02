L’ex-président Sarkissian devant la justice pour corruption

Erevan, 25 fév 2020 (AFP) - Le procès de l’ancien président arménien Serge

Sarkissian, accusé de détournements de fonds publics, doit débuter mardi dans

la capitale arménienne, près de deux ans après un soulèvement populaire qui

l’avait chassé du pouvoir.

Agé de 65 ans, Serge Sarkissian a été inculpé en décembre et il lui est

interdit de quitter le territoire de cette ancienne république soviétique du

Caucase. En cas de condamnation, il risque jusqu’à huit ans de prison.

Selon les procureurs, l’ex-dirigeant a participé à l’élaboration d’un

mécanisme dans lequel une entreprise privée a vendu du carburant à un prix

bien supérieur au marché à un programme d’aide agricole du gouvernement

arménien.

Les bénéfices de cette combine, près de 489 millions de drams (environ

946.000 euros au taux actuel), ont été reversés à de hauts fonctionnaires et

hommes d’affaires, affirment les procureurs.

Alors que l’accusation n’a fourni aucun élément à ce stade prouvant que

Serge Sarkissian a touché directement une partie de cet argent, ce dernier et

son parti politique ont dénoncé une affaire "fabriquée visant à faire taire

l’opposition" et mettant en danger la démocratie.

L’enquête visant M. Sarkissian —qui faisait profil bas depuis sa démission

en 2018— l’a remis sur le devant de la scène et sous le feu des critiques du

Premier ministre, Nikol Pachinian, qui lui a succédé.

Né dans la région séparatiste du Nagorny-Karabakh, toujours en guerre

contre l’Azerbaïdjan voisin, Serge Sarkissian a occupé diverses hautes

fonctions de l’Etat avant de devenir président entre 2008 et 2018.

- Révolte populaire -

En avril 2018, sa tentative d’accéder au poste de Premier ministre, dont

les pouvoirs venaient d’être renforcés, s’est heurtée à un important mouvement

d’opposition qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes.

Cette tentative de M. Sarkissian, qui arrivait au terme de son second

mandat présidentiel, a cristallisé la frustration de la population de ce pays

pauvre de près de trois millions d’habitants, à l’économie fragile, où la

corruption gangrène de nombreux secteurs.

Après plusieurs semaines d’une mobilisation pacifique menée par Nikol

Pachinian, alors député, le mouvement a poussé au départ M. Sarkissian, dont

la démission a été célébrée par des milliers de personnes en liesse dans les

rues d’Erevan.

Depuis, Nikol Pachinian a été élu Premier ministre et mène une croisade

contre la corruption.

Après avoir commencé sa carrière au Parti communiste, Serge Sarkissian

s’est fait connaître en rejoignant, à la fin des années 1980, les séparatistes

arméniens combattant l’armée azerbaïdjanaise dans le Nagorny-Karabakh.

Ce conflit a déjà fait plus de 30.000 morts. Le long du front, les échanges

de tir meurtriers sont encore fréquents.

En 2008, l’élection de M. Sarkissian a été suivie d’échauffourées entre la

police et des militants d’opposition dénonçant un vote truqué. Ces

affrontements, parmi les pires de l’histoire récente arménienne, ont fait dix

morts, dont deux policiers.

Pendant ses deux mandats, Serge Sarkissian a joué un jeu d’équilibriste

entre l’Occident et Moscou.

En 2013, après une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, il a

finalement refusé de signer un accord d’association avec l’Union européenne,

pourtant négocié de longue date, et a opté pour un ralliement à l’Union

économique eurasiatique soutenue par le Kremlin.

Au début de son premier mandat, Serge Sarkissian a également tenté, en

vain, de normaliser les relations entre Erevan et la Turquie, mises à mal par

la question du génocide des Arméniens par les Ottomans lors de la Première

guerre mondiale.

Un autre ex-président arménien, Robert Kotcharian, fait également face à

des poursuites pénales. Il est soupçonné d’avoir truqué l’élection de 2008 en

faveur de son successeur, Serge Sarkissian.

Mariam HARUTYUNYAN