Le PM présente les activités du Centre de soutien à l’investissement

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a appelé aujourd’hui au Centre de soutien à l’investissement (ISC) du ministère de l’Économie.

Accompagné du ministre de l’Économie Tigran Khachatryan et du directeur de l’ISC Levon Ohanesyan, le Premier ministre a d’abord visité le Centre pour se familiariser avec ses activités. Le premier ministre a ensuite présidé une consultation au cours de laquelle il a été informé des efforts visant à soutenir les investissements.

S’adressant aux personnes présentes, le chef du gouvernement a déclaré : « Depuis quelque temps, nous discutons de la possibilité d’utiliser des mécanismes et des formules de soutien dans le but de promouvoir les investissements entrants, y compris les mécanismes pour aider les investisseurs potentiels. Ces institutions et mécanismes étaient également en place dans le passé, mais notre tâche est de les rendre plus efficaces. Nos décisions devraient à terme montrer leur viabilité dans la pratique. Nous avons réorganisé le Centre pour le développement des PME en ce Centre de soutien à l’investissement, et aujourd’hui nous allons voir le concept de développement rédigé par nos collègues du Centre et échanger des vues sur les étapes à suivre » , a déclaré le Premier ministre.

Le directeur de l’ISC, Levon Ohanesyan, a indiqué que le Centre fournit une assistance complète aux hommes d’affaires locaux et étrangers qui ont l’intention d’investir en Arménie dans un certain nombre de domaines. En particulier, le Centre fournit des informations sur les opportunités et conditions d’investissement de l’Arménie, y compris les privilèges et autres procédures applicables. Les représentants d’ISC assistent les investisseurs tout au long du processus d’investissement. Ils fournissent des conseils sur les ressources nécessaires pour faire des investissements, y compris des informations sur les terrains et autres biens immobiliers, les propriétés publiques aliénées, les sources de cofinancement et les partenaires locaux. Les investisseurs potentiels se voient proposer des projets d’investissement qui répondent à leurs intérêts. La réactivité opérationnelle est assurée lors du processus d’investissement.

Différentes étapes de l’assistance aux investisseurs étrangers, les FAQ et les outils d’aide ont été présentés lors de l’échange de vues qui a suivi. Il a été signalé que le Centre fournit également un soutien aux entités commerciales arméniennes sur la voie des marchés de vente externes. En particulier, des forums d’affaires et des expositions sont organisés pour les entrepreneurs arméniens opérant à l’étranger.

Nikol Pashinyan a souligné la nécessité de fournir des informations complètes aux investisseurs potentiels. Il a chargé les responsables de soumettre des propositions et une feuille de route pour mettre en œuvre les projets prévus de manière plus ciblée.

https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2020/02/24/Nikol-Pashinyan-Investment-Support-Center/