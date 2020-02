Contrôle des entrées en Arménie au passage frontalier arméno-iranien de Meghri pour le dépistage du coronavirus

Hier le gouvernement arménien examinait les mesures de protection pour lutter contre l’arrivée en Arménie du coronavirus et notamment par l’Iran qui a enregistré des dizaines de cas de personnes infectées. Ces dernières semaines en moyenne 700 à 900 personnes traversaient le passage frontalier de Meghri à la frontière entre l’Arménie et l’Iran pour venir en Arménie. Ce passage de Meghri a enregistré l’entrée de 1 162 personnes en Arménie le 20 février, puis 984 le 21 février, 850 le 22 février et 840 le 23 février. Le 24 février le nombre était de 800. « Toutes ces personnes ont subi le teste de la prise de la chaleur et le contrôle médical pour les personnes qui pouvaient être suspectées de porter le coronavirus » a indiqué une source gouvernementale. L’Arménie prend ainsi les mesures appropriées de prévention pour la lutte contre le coronavirus qui a affecté 43 personnes en Iran dont 8 cas mortels.

Krikor Amirzayan