L’athlète arméno-américaine Allison Halverson spécialiste du pentathlon portera les couleurs de l’Arménie aux Jeux Olympiques de Tokyo

L’athlète arméno-américaine Allison Halverson vient de recevoir la nationalité arménienne. Et selon toute probabilité sous les couleurs de l’Arménie elle participera aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. « Je suis citoyenne d’Arménie. Je suis fière pour cela. Il y a plus de 100 ans mes ancêtres ont vécu l’un des moments les plus tragiques de la planète…beaucoup ont disparu dans des conditions horribles mais mon grand-père a survécu avec une grande difficulté au génocide des Arméniens en portant les habits d’une fille et en parvenant sur l’île d’Elis. Sans ces sacrifices et faits héroïques de mes ancêtres, je ne serais pas là aujourd’hui » dit Allison Halverson.

Et elle ajoute « je suis amoureuse de ce merveilleux pays accueillant et fort et j’attends pour vois ce que l’avenir me réserve pour l’Arménie ».

Allison Halverson est une athlète connue en pentathlon et avec l’aide du président de la Fédération arménienne d’athlétisme, le recordman d’Europe de saut en longueur Robert Emmiyan elle obtint ainsi la citoyenneté de l’Arménie et pourra représenter les couleurs arméniennes aux J.O. de Tokyo (2020).

Krikor Amirzayan