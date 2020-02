Projection réussie pour le film « Moskvitch mon amour »

80 personnes ont assisté à la projection du très émouvant long métrage d’Aram Shahbazyan « Moskvitch mon amour » aux Templiers vendredi 21 janvier.

Proposé par les associations « Mémoire et Culture Arméniennes » et « De l’Ecrit à l’Ecran » ce film juste et attachant met en valeur les thèmes de l’amour, du courage de vivre, d’espérer et de persévérer dans un village arménien post-sovietique.

La séance a été suivie d’un débat animé par Alain Choquart, en présence du producteur Gorune Aprikian et du réalisateur Aram Shahbazyan.