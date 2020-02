4 morts et 4 blesses dans un accident de la route entre Berd et Aygedzor dans la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie)

Lundi 24 février à 12h12 un grave accident de la route a tué quatre personnes et blessé quatre autres sur la route entre Berd et Aygedzor dans la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie).

Les pompiers de Berd sont intervenus rapidement sur place et donné les premiers soins aux blessés. Deux véhicules -dont l’un un camion-grue- s’étaient percutées de plein fouet.

Krikor Amirzayan