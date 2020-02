Revue de la presse arménienne du 19 février 2020

Les autorités se sont engagées à punir les hauts responsables militaires et à améliorer la discipline dans l’armée/ A la une de la presse du jour, les déclarations des autorités au sujet de la série de décès de soldats de l’armée hors des conditions de combat (cf. revue du 13 février 2020, revue du 14 février 2020, cf. revue du 18 février 2020). Les autorités se sont engagées à punir les hauts responsables militaires et à améliorer la discipline dans l’armée. La presse rappelle que l’armée avait rapporté 13 décès depuis le début de cette année. Huit de ces soldats sont morts dans des accidents et d’autres circonstances non liées à leur service militaire. Les cinq autres victimes se seraient suicidées ou auraient été abattues par d’autres militaires lors d’incidents. Selon Hraparak et Joghovourd, une série de démissions dans les structures de Défense est attendue. Le chef de l’état-major général de l’armée, le lieutenant-général Artak Davtyan, a confirmé les « changements du personnel » imminents au sein de l’armée. Il a cependant déclaré que lui-même ne prévoyait pas de démissionner. Selon Davtyan, les autorités font de leur mieux pour éradiquer les « éléments de la sous-culture criminelle » et renforcer la discipline dans l’armée. Davtyan a été interrogé sur la situation par les députés du parlement lors d’une rencontre à huis clos. D’après les sources de Joghovourd, les députés seraient restés insatisfaits des réponses de Davtyan qui a essayé de rejeter sa responsabilité alors que selon le règlement, l’un des objectifs de l’état-major des forces armées est d’assurer une formation morale et psychologique au personnel des forces armées et d’assurer une éducation patriotique et une discipline militaire. Selon Joghvourd, les autorités aurait fait comprendre à Davtyan que si la situation ne s’améliorait pas, il devrait démissionner.

Sur les fonds retournés à l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption/ Joghovourd fait un bilan des fonds qui ont été retournés à l’Etat par des personnalités proches de l’ancien régime. Selon les données officielles depuis 2018, à la suite de la lutte contre la corruption, 105 millions de dollars ont été retournés au budget de l’État. L’ancien garde du corps en chef de Serge Sarkissian a transféré à l’État 6 millions de dollars, l’ancien Ministre des Finances, Gagik Khachatryan, a retourné environ 2 millions de dollars, le frère de Serge Sarkissian, Alexander Sarkissian, a versé à l’État 18,5 millions de dollars. Alexander Sarkissian a également restauré les dommages causés par l’ancien chef de la Police, Vladimir Gasparyan, et par d’autres anciens responsables en transférant à l’État 113250 dollars. L’ancien député et ancien président de l’union des vétérans de la guerre du Karabakh « Yerkrapah », Manvel Grigoryan, a fait don à l’État d’un territoire d’environ 330 hectares dont la valeur marchande est estimée à plus de 10,5 millions de dollars. L’ancien maire de Hrazdan, Aram Danielyan, a indemnisé l’État avec 213918 de dollars. La famille de l’ancien chef des douanes Armen Avetisyan a fait don de terres à l’État. Ces terres comprennent l’hôtel Golden Palace (à Tsakhadzor) qui a une valeur marchande d’environ 16,5 millions de dollars. Selon le quotidien, dans un proche avenir, il pourrait y avoir de nouveaux dons.

Visite du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et de la crise en Géorgie/ La presse rend compte de la visite en Arménie du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et de la crise en Géorgie, Toivo Klaar. Selon la presse, lors de ses entretiens avec le Premier ministre Nikol Pachinian et le Ministre des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan, les parties ont fait un focus sur le conflit du Haut-Karabakh. Selon le communiqué du gouvernement, Pachinian a fait part de ses observations et opinions sur les négociations et a souligné la participation de la société civile du Haut-Karabakh aux mesures de confiance. Selon lui, cela contribuerait à créer une atmosphère constructive dans le processus de négociation. Selon le Ministère arménien des Affaires étrangères, les interlocuteurs ont convenu que les parties en conflit devaient véritablement préparer leurs populations à la paix. « Dans ce contexte, le ministre arménien des affaires étrangères a particulièrement souligné l’importance pour les dirigeants d’envoyer publiquement des signaux et des messages de paix à leurs sociétés et a souligné que la partie azerbaïdjanaise continue d’agir publiquement à partir de positions maximalistes rejetant les droits du peuple du Karabakh, ce qui ne permet pas [aux parties] d’enregistrer des progrès dans le processus de paix » a déclaré le Ministère dans un communiqué. Toivo Klaar a également rencontré le Ministre arménien de la Défense.

Le réseau des hommes d’affaires d’origine arménienne tiendra un évènement de réseautage en avril/ La presse indique que le Haut-commissaire arménien aux affaires de la diaspora, Zareh Sinanyan, a rencontré lors de sa visite à Moscou les membres du réseau des hommes d’affaires d’origine arménienne « Cilicia Business Club ». Le fondateur du club, Nver Sargsyan, a présenté l’idée de créer une plateforme de communication hors ligne « Cilicia Tun » qui servira de lieu de rencontre entre la diaspora et les hommes d’affaires arméniens et d’échange d’expériences en Arménie. Le Club lancera également une plateforme en ligne. Un accord a été conclu pour organiser en avril 2020 un événement de réseautage pour les hommes d’affaires d’origine arménienne en coopération avec le Bureau du Haut-Commissaire.

