Revue de la presse arménienne du 15 au 17 février 2020

Nikol Pachinian et Ilham Aliyev ont participé à une table ronde sur le conflit du Haut-Karabakh/ La presse indique que le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, ont eu une réunion en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité. Aucun détail de cette réunion n’a été rendu public. Après la réunion, ils ont participé à une table ronde sur le conflit du Haut-Karabakh dans le cadre de la Conférence. « Le Haut-Karabakh fait partie de l’Azerbaïdjan, c’est la vérité historique. L’intégrité territoriale est reconnue par le monde entier, et le Haut-Karabakh fait partie intégrante de notre pays » a déclaré Aliyev. Il a également cité des résolutions de l’ONU. Nikol Pachinian, à son tour, a déclaré que le Karabakh avait été inclus en Azerbaïdjan seulement lors de la formation de l’URSS et que le Karabakh n’avait jamais fait partie d’un État azerbaïdjanais indépendant et que sa population à majorité arménienne avait exercé son droit à l’autodétermination lors de l’effondrement de l’Union soviétique. Pachinian a déclaré que depuis 25, 30 ans, les parties répétaient chaque fois la même chose et qu’il craignait que la communauté internationale soit fatiguée de l’entendre. Le Premier ministre arménien a proposé d’apporter « de nouvelles idées ». Quant aux documents du Conseil de sécurité de l’ONU, selon Pachinian, leur signification générale était « un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat ». Ainsi, selon Pachinian, c’est l’Azerbaïdjan qui n’a pas respecté les termes du document du Conseil de sécurité. A la question de savoir ce que la communauté internationale pouvait faire pour ce conflit, Nikol Pachinian a répondu qu’elle devait faire comprendre à Bakou qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit. Le Président azerbaïdjanais, quant à lui, a répondu que les troupes arméniennes devraient être immédiatement retirées « des territoires occupés » et que les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE devraient « expliquer à l’Arménie que le Haut-Karabakh n’est pas l’Arménie ». Selon lui, la communauté internationale doit également « exercer des pressions sur l’Arménie pour qu’elle se conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ». Aliyev a également déclaré que le Haut-Karabakh n’était pas partie à la négociation et que sans restitution des territoires, il serait impossible de discuter de la question du statut du Karabakh. Nikol Pachinian a conclu en indiquant qu’à l’époque du roi Tigrane le Grand, il n’y avait que deux nations dans la région - les Arméniens et les Géorgiens et que cette information pouvait être trouvée « dans n’importe quel livre d’histoire ». Il a également réaffirmé que l’Arménie et le Haut-Karabakh étaient prêts à faire de réels efforts pour résoudre le conflit.

Réactions à la table ronde/ La presse qualifie cette table ronde de « sans précédent », car c’est la première fois que les dirigeants des deux pays débattaient du conflit publiquement. La presse note cependant que Pachinian et Aliyev n’ont donné aucune indication de progrès majeurs vers la résolution du conflit. Selon le rédacteur en chef de Civilnet, le fait qu’il y a eu un débat public est probablement positif, mais, d’après lui, la qualité de la discussion soulève de sérieuses questions. Selon lui, le débat ressemblait « à un débat d’écoliers sans arguments équilibrés et pesants qui ne va pas au-delà des manuels de l’histoire et des stéréotypes ». D’après lui, avec cette discussion de Munich, la question du Karabakh ne sera pas résolue, mais « si les négociations du Karabakh à huis clos se déroulent avec une telle connaissance de l’histoire et des faits et au même niveau de polémique, cela vaut peut-être la peine de s’inquiéter ». Le rédacteur avance que le débat était voué à l’échec dès le début, car la modératrice plutôt que de se concentrer sur l’avenir a poussé les deux dirigeants à parler du passé. Le rédacteur critique également le fait que Nikol Pachinian n’a pas présenté des contre-arguments pour certaines déclarations d’Aliyev qui ne correspondaient pas à la réalité historique. En outre, selon lui, Pachinian aurait pu relever des questions plus tangibles sur cette prestigieuse plateforme au lieu de demander à la communauté internationale ce qu’elle fait déjà d’office à savoir déclarer qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit.

Nikol Pachinian a présenté les « Principes de Munich »/ À la suite de sa rencontre avec le Président azerbaïdjanais, Nikol Pachinian a présenté sur sa page Facebook les six « Principes de Munich » [le nom fait allusion aux principes de Madrid considérés controversés en Arménie].

1. Le Haut-Karabakh a obtenu son indépendance tout comme l’Azerbaïdjan.

2. Le Haut-Karabakh est une partie au conflit et aux négociations, il n’est pas possible de résoudre le conflit sans négociation avec le Karabakh.

3. Il n’y a pas de territoires, il y a la sécurité. Le Haut-Karabakh ne peut pas compromettre sa sécurité.

4. Il n’est pas possible de résoudre le conflit par deux actions, les négociations nécessitent des « macro révolutions », puis des « mini révolutions » et une percée.

5. Toute solution doit être acceptable pour le peuple d’Arménie, le peuple du Karabakh, le peuple d’Azerbaïdjan, l’Arménie et le Karabakh sont prêts à faire des efforts importants pour parvenir à une solution. L’Azerbaïdjan doit lui aussi démontrer une telle bonne volonté.

6. La question du Karabakh n’a pas de solution militaire. Si quelqu’un dit qu’il y a une solution militaire, le peuple du Karabakh dirait que la question a donc été résolue depuis longtemps.

Nikol Pachinian a rencontré la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a eu une rencontre avec la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić. Pachinian a évoqué les réformes démocratiques en cours en Arménie, y compris dans le domaine judiciaire et a parlé en détail des circonstances du prochain référendum sur les amendements constitutionnels. A son tour, la Secrétaire générale du CdE a noté que le CdE suivait de près le processus et qu’il y avait un certain nombre de préoccupations. Marija Pejčinović Burić a exprimé le plein soutien du Conseil de l’Europe aux réformes en Arménie, y compris dans les domaines judiciaire et juridique, et a noté que les discussions avec le Gouvernement arménien sur la coopération dans ce domaine se poursuivraient.

Le Ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré le secrétaire général de l’OSCE/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré le secrétaire général de l’OSCE. Les parties ont évoqué le processus de règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Le ministre a souligné l’importance d’un engagement direct des autorités du Kharabakh dans le processus de paix.

Erevan accueillera en avril le premier sommet trilatéral Arménie-Grèce-Chypre/ En marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Ministre arménien des Affaires étrangères a rencontré son homologue chypriote. Les parties ont discuté en détail des perspectives de développement du format trilatéral de coopération Arménie-Grèce-Chypre établi en 2019, et des détails de la préparation du premier sommet qui se tiendra en avril 2020 à Erevan.

Politique interne

« Arménie prospère » ne participera pas au processus d’organisation du référendum prévu le 5 avril/ Le deuxième groupe le plus important au Parlement, « Arménie prospère », a finalement exprimé sa position quant au référendum. Selon eux, le référendum est « douteux en termes de légalité » et le parti « Arménie prospère » ne participera donc pas au processus d’organisation de ce référendum. « Il est évident que dès le début du processus, les autorités ont fait passer la question du plan juridique au plan politique, la transformant en une confrontation destructrice » indique la déclaration du parti.

Une réunion à huis clos pour discuter des morts dans l’armée/ La presse indique que les Commissions permanentes parlementaires sur les droits de l’homme et la sécurité tiendront une réunion à huis clos avec le chef d’état-major général des forces armées, Artak Davtyan, pour discuter notamment des récents incidents survenus dans l’armée. Rappelons que depuis le début de l’année 13 soldats sont morts hors des conditions de combat (cf. revue du 13 février 2020, revue du 14 février 2020).

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie