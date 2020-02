Revue de la presse arménienne du 14 février 2020

La visite de travail en Allemagne du Premier ministre/ La presse rend compte de la visite de travail en Allemagne du Premier ministre, Nikol Pachinian où il a rencontré la Chancelière allemande, Angela Merkel. Lors de la déclaration à la presse, Angela Merkel a noté que des changements importants étaient en cours en Arménie et que de grands changements étaient également attendus dans le système juridique. « Ce n’est pas un processus facile, mais nous souhaitons à l’Arménie de réussir dans ces démarches » a déclaré Merkel. Selon la Chancelière allemande, les relations bilatérales se sont intensifiées. Elle a rappelé que lors de sa visite en Arménie, elle avait visité le Centre Tumo et qu’un accord avait été signé pour en ouvrir un à Berlin l’automne prochain. Angela Merkel a également déclaré que l’Arménie avait signé un accord avec l’UE, tout en étant membre de l’Union Économique Eurasiatique, et qu’un travail sérieux devrait être mené pour la coopération des deux Unions. La Chancelière allemande a également déclaré que lors de l’entretien avec Nikol Pachinian, l’une des questions importantes serait le sujet du règlement du conflit du Haut-Karabagh. Cependant, la presse note que dans le communiqué officiel arménien sur l’entretien, il n’y a aucune mention de discussion à ce sujet. A son tour, Nikol Pachinian a déclaré que le fait que c’était leur troisième rencontre en 18 mois était « un fait très parlant, qui témoigne du haut niveau de nos relations ». D’après lui, l’Allemagne est l’un des ponts puissants qui relient l’Arménie à l’UE, à la civilisation et à la culture européennes. Nikol Pachinian s’est dit reconnaissant « du soutien moral, politique, expert et financier de l’Allemagne et de l’Union européenne aux réformes en cours en Arménie ». D’après lui, un autre aspect de l’intérêt pour les relations avec l’Allemagne est que depuis 2018, l’Arménie est passée à un système de gouvernement parlementaire et l’Allemagne est « un modèle très important et réussi pour l’Arménie ». Nikol Pachinian a également souligné les activités en Arménie de l’Association allemande pour la coopération internationale (GIZ) et de la Banque allemande pour la reconstruction (KfW). Il a également déclaré que les questions économiques étaient parmi les sujets importants de sa rencontre avec Angela Merkel. Nikol Pachinian s’est félicité qu’une délégation d’entrepreneurs allemands soit en visite en Arménie fin février et qu’en octobre prochain l’Union économique allemande tienne en Arménie le « Forum économique Arménie-Allemagne 2020 ».

Nikol Pachinian a invité les représentants du Bundestag en tant qu’observateurs du référendum prévu le 5 avril/ Nikol Pachinian a rencontré le Président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. Le Premier ministre a évoqué le prochain référendum sur les amendements constitutionnels qui se tiendra en Arménie le 5 avril. Nikol Pachinian a invité les représentants du Bundestag allemand en tant qu’observateurs à assister et à suivre le processus référendaire. Selon Haykakan Jamanak, Wolfgang Schäuble a exprimé le soutien de la partie allemande aux réformes judiciaires et au processus démocratique en Arménie.

Nikol Pachinian a exhorté les institutions civiles allemandes à travailler activement avec leurs collègues du Karabakh/ Dans le cadre de sa visite en Allemand, Nikol Pachinian a également eu une rencontre avec les milieux scientifiques et experts de la Fondation Friedrich Ebert du Parti social-démocrate. Lors de cette rencontre il a exhorté les institutions civiles allemandes à travailler activement avec leurs collègues du Karabakh. « Il est étrange pour moi que l’UE soit un défenseur de la protection des droits de l’homme et de la démocratie, mais les représentants de la société civile n’ont pas de format de coopération avec les représentants de la société civile du Karabakh » a déclaré Pachinian.

L’Arménie salue la résolution du Parlement syrien reconnaissant le Génocide arménien/ La presse indique que l’organe législatif syrien a voté à l’unanimité une résolution reconnaissant et condamnant le Génocide arménien. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a hautement apprécié la résolution en déclarant que celle-ci était « l’illustration vivante de l’amitié centenaire et de l’affinité mutuelle entre les peuples arménien et syrien ». Selon le Ministère, il s’agit d’une contribution solide à la restauration de la justice historique et à la prévention des génocides. Respublica Armenii indique qu’à cette occasion l’Ambassadeur de Syrie en Arménie a souligné la nécessité de cette reconnaissance par la Syrie, car « les descendants de ceux qui ont commis ce crime font de même à l’égard du peuple syrien avec l’aide des terroristes ». Aravot note que la reconnaissance a eu lieu dans un contexte des relations très tendues entre la Syrie et la Turquie.

Le Parlement approuve l’interdiction progressive de fumer dans les espaces clos/ Le Parlement arménien a voté pour accepter une proposition du gouvernement (cf. revue de presse du 13 septembre 2019) visant à interdire progressivement de fumer dans les cafés, les restaurants et tous les autres espaces clos publics du pays. En vertu d’un projet de loi du gouvernement adopté en deuxième et dernière lecture par 76 voix contre 16 et 7 abstentions, les Arméniens ne seront pas non plus autorisés à fumer lorsqu’ils conduisent une voiture ou un bus. En outre, le projet de loi impose une interdiction générale de toute forme de publicité pour le tabac.

Inquiétudes quant aux nombre croissant des suicides des soldats dans l’armée/ Joghovourd, Hraparak, Aravot et Haykakan Jamanak expriment leurs d’inquiétudes quant aux nombre croissant des suicides des soldats dans l’armée (cf. revue du 13 février 2020). Commentant ses morts, Nikol Pachinian les a expliquées par « les moeurs criminelles » qui, selon lui, s’étaient introduites dans l’armée. Selon le député progouvernemental, Armen Khachatrian, afin de débarrasser l’armée de ces moeurs criminelles, elles doivent être éliminées dans les écoles, les Universités, la rue et les familles dont l’armée est in fine formée. Selon lui, un travail permanent doit être effectué dans l’armée afin de détecter et éliminer de tels comportements.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie