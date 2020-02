En 2019 le salaire mensuel moyen en Arménie était de 182 673 drams soit 350 euros

En 2019 le salaire moyen en Arménie était de 182 673 drams (environ 350 euros) selon le Service national des études statistiques d’Arménie. Le salaire mensuel moyen le plus élevé était dans la région du Syunik avec 266 832 drams. La région de Chirak étant le plus bas avec des salaires moyens de 110 876 drams. Après la région de Syunik c’est à Erévan que les salaires sont les plus hauts avec une moyenne mensuelle de 201 508 drams. La région d’Ararat est troisième avec 168 027 drams et la région de Kodayk quatrième avec 137 406 drams. Dans la région d’Armavir il fut de 135 081, Vayots Dzor de 126 740 drams, au Lori de 124 293 drams, au Tavouch de 118 446, au Kégharkounik de 114 479 drams et à Arakadzodn de 113 538 drams. Dans toutes les régions d’Arménie le salaire moyen était en hausse l’an dernier.

Krikor Amirzayan