Le president du Parlement arménien se dit confiant quant à l’issue du referendum

Nullement ébranlé par la polémique suscitée en Arménie, mais aussi dans certaines instances européennes, par le referendum que le gouvernement de N.Pachinian a convoqué pour la date du 5 avril en vue de révoquer le president et six juges de la Cour constitutionnelle, le president du Parlement arménien Ararat Mirzoyan s’est montré pour le moins confiant quant à l’issue d’un vote que la plupart des sondages disent par ailleurs favorable à son alliance Im Kayl (Mon Pas), majoritaire au Parlement. S’exprimant lundi 24 février, il a déclaré que les autorités du pays remporteraient sans difficulté le vote controversé. Pour être adoptés, les amendements constitutionnels à décidés par l’alliance Im Kayl de Nikol Pachinian doivent avoir les suffrages d’une majorité d’électeurs participant au referendum, soit au moins un quart des quelque 2,57 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales. La seule ombre au tableau, à savoir le taux de participation, qui est régulièrement très bas depuis que Pachinian est arrivé au pouvoir, a été chassée par A. Mirzoyan, qui figure au nombre des plus proches collaborateurs du premier ministre. Il a ainsi estimé que le scenario selon lequel les autorités ne parviendraient pas à mobiliser les 650 000 électeurs nécessaires pour faire passer le texte “n’est pas réaliste”. “Je pense que le referendum aura lieu [comme prévu le 5 avril] et que les citoyens de la République d’Arménie donneront suffisemment de voix en faveur des changements proposés”, a dit le president du Parlement, cité par RFE/RL. A.Mirzoyan a par ailleurs balayé les speculations selon lesquelles même parmi les partisans du gouvernement, nombreux sont ceux qui estiment que la revocation de Hrayr Tovmasian n’est pas un enjeu assez motivant pour inciter les Arméniens à se rendre dans les bureaux de vote le 5 avril. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’exécutif a mis en branle toute une rhétorique présentant comme un acte “révolutionnaire” le vote du “oui” et désignant comme des “contre-révolutionnaires” et des ennemis de l’Etat arménien tous ceux qui ne seraient pas d’accord avec le texte soumis au vote. “Il ne s’agit pas seulmement de Hrayr Tovmassian” , a jugé utile de préciser d’ailleurs A.Mirzoyan, en ajoutant qu’il y avait beaucoup d’autres enjeux derrière cette réforme constitutionnelle qui apparaît pourtant comme purement conjoncturelle. Si les partis d’opposition au Parlement comme à l’extérieur du Parlement ont désigné le referendum comme illegal et inconstitutionnel, ils n’entendent pour autant pas faire campagne pour le non, appellant au boycott pour certains. Même Im Kayl semble peu pressé de se lancer dans la campagne, qui a officiellement commence le 17 février. L’alliance majoritaire, qui n’a pas organisé de grand meeting ou rassemblement depuis, sevrait débuter officiellement sa campagne mardi à Erevan, par une grande manifestation en faveur du “oui”, selon A.Mirzoyan.