Hrayr Tovmassian porte plainte contre Nikol Pachinian pour diffamation

Alors que ses jours à la présidence de la Cour constitutionnelle semblent comptés, depuis que le Parlement a voté le projet de loi du gouvernement de N.Pachinian visant convoquer un referendum à seule fin de le révoquer ainsi que six autres juges de la plus haute cour du pays nommés sous le régime precedent, Hrayr Tovmassian a mis ses menaces à execution et depose une plainte pour diffamation contre N. Pachinian, qui avait multiplié ses attaques verbales dernièrement. N.Pachinian s’en était pris une fois encore violemment à H. Tovmasian à la fin janvier, au plus fort de la lancinante crise l’opposant (...)