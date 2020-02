35 citoyens arméniens d’Iran sont entrés en contact avec l’Ambassade d’Arménie à Téhéran suite à l’épidémie du coronavirus

En Iran, suite au communiqué du ministère arménien des Affaires étrangères lié à la prévention contre le coronavirus, 35 citoyens arméniens sont entrés en contact avec l’Ambassade d’Arménie à Téhéran. Parmi ces personnes on compte également des citoyens qui ont la double nationalité arménienne et iranienne. « L’Ambassade d’Arménie reste en contact permanent avec les citoyens d’Arménie se trouvant en Iran pour les informer et prendre les mesures adéquates en cas de nécessité » a affirmé la diplomatie arménienne. L’Iran comptait en date d’hier 47 cas de personnes infectée par le coronavirus et 12 décès à Qom, Markaz et Mazandaran.

Krikor Amirzayan