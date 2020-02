Le Catholicos Karékine II reçoit les enfants des réfugiés de Syrie en Arménie

Le 21 février, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême- Catholicos de tous les Arméniens, a reçu lors d’une audience un groupe d’enfants appartenant à des familles arméniennes de Syrie réfugiées en Arménie. Les membres du groupe étaient accompagnés par M. Georges Parseghian, responsables du « Centre de coordination pour les questions concernant les Arméniens de Syrie ».



Sa sainteté a d’abord salué tous les artisans de l’accueil des familles arméniennes de Syrie et béni les participants à cette manifestation. Le patriarche a ensuite exprimé sa peine devant les événements qui continuent de déchirer la Syrie provoquant l’exode de ses habitant, tout en se félicitant de la démarche Arméniens de ce pays qui ont fait le choix de s’installer sur la terre de leurs ancêtres. Le Catholicos a ensuite posé un certain nombre de questions sur le quotidien des enfants depuis leur installation en Arménie en affirmant la volonté du Saint Siège d’Etchmiadzine de contribuer à leur intégration.



Le Catholicos à clôturé la rencontre par des vœux pour la paix en Syrie et la sûreté de la communauté arménienne qui se trouve encore dans ce pays.

