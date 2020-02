Cérémonie à la mémoire du groupe Manouchian

La commémoration de l’exécution du groupe Manouchian a lieu chaque année depuis 10 ans devant le « Foyer Missak Manouchian » de la ville de Septèmes-les-Vallons. Elle est organisée par l’Association Culturelle des Français d’Origine Arménienne de Septèmes-les-Vallons (ACFOA) avec le soutien de la ville de Septèmes-les-Vallons et en collaboration avec plusieurs associations : l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) et du Mouvement de la paix.



Cette année encore, cet évènement a rassemblé de nombreuses personnes (photos 1 et 2) dont notamment : Claude Jorda conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, André Molino maire de Septèmes-les-Vallons, de nombreux élus du conseil Municipal de Septèmes-les-Vallons, des représentants et des porte-drapeaux de la FNACA et de l’ARAC, des représentants du mouvement de la paix, des représentants du parti communiste français, des représentants de l’Union Départementale CGT et de l’Union Locale CGT Gardanne.



La cérémonie a été présidée par Nicolas Margossian, président de l’ACFOA (photos 3 et 7). Il a présenté le déroulement de la matinée et remémoré les noms des membres du groupe Manouchian exécutés. Au nom de l’ACFOA il a rendu hommage au groupe Manouchian « à ceux qui pour la plupart avaient quitté leur pays, où ils avaient lutté contre la misère, contre le fascisme ; la guerre civile, un génocide » et à la Résistance dans son ensemble.

Par la suite, Ludovic Pasquinucci (photo 4), membre du bureau de l’ACFOA, a effectué un discours en rappelant les faits : « 22 hommes et une femme qui ont payé de leur vie, leur combat pour la liberté de la France. Cette France pour qui ils ont combattu, qu’ils ont défendue et aimée alors que seulement 3 d’entre eux étaient Français ».

De plus, il a rappelé l’importance de l’histoire et du devoir de mémoire afin que les atrocités du passé ne se reproduisent plus : « la connaissance et la transmission du passé sont des éléments essentiels ».

Aussi, il a mis l’accent sur la nécessité : de perpétuer cette commémoration pour rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la France : « C’est notre devoir, et c’est la plus belle chose que nous pouvons offrir à ces héros » ; et de transmettre aux plus jeunes.



Claude Jorda (photo 5), conseiller départemental des Bouches-du-Rhône a rendu hommage au groupe Manouchian et à la résistance d’une manière très poignante. Il a insisté sur l’atrocité de cette période, sur l’importance du devoir de mémoire, et a également fait le lien avec le présent.

André Molino (photo 6), maire de Septèmes les Vallons, a également rappelé les faits. De plus, il est revenu sur les 2 requêtes qu’il a déjà envoyées aux présidents François Hollande puis Emmanuel Macron, pour la panthéonisation du groupe Manouchian. Devant la faible avancée du dossier, il a pris l’engagement fort de constituer un groupe composé d’élus, d’associations et de la société civile, afin de demander un rendez-vous à Emmanuel Macron pour œuvrer dans ce sens.

Les dépôts de gerbes devant l’affiche rouge ont clôturé la cérémonie de la commémoration (photos 8 et 9).

Enfin, les nombreuses personnes venues assister à la commémoration ont été invitées à prendre le verre de l’amitié.