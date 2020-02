Les 90 ans de l’Eglise apostolique

Près de 600 personnes étaient réunies samedi soir à Alfortville pour célébrer les 90 ans de l’église apostolique arménienne d’Alfortville, Saint-Paul et Saint-Pierre, (Sourp Bohos – Bedros), la première église en France construite par les rescapées du génocide.



C’est dire à quel point la symbolique et les enjeux étaient importants à la fois pour les organisateurs et la communauté arménienne.



La troupe de danse Ani, Levon Khozian et son orchestre, couplé à une organisation parfaite entre le Conseil Paroissial, les dames et les jeunes de l’église, toutes et tous rassemblés autour du dynamique prêtre paroissial, Der Dirayr Keledjian, ont permis à tous les participants de célébrer l’événement comme il se doit, dans la joie et la bonne humeur.



Parmi les nombreux invités, étaient présents SE Madame l’Ambassadrice d’Arménie, Hasmik Tolmajian, Père Krikor Khatchatryan, Vicaire général du Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne, Luc Carvounas, député du Val-de-Marne, Michel Gerchinovitz, actuel maire d’Alfortville et bien d’autres personnalités.