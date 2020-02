Le ministère arménien des Affaires étrangères recommande aux citoyens arméniens d’éviter de se rendre en Iran

Dans un communiqué publié hier, le ministère arménien des Affaires étrangères demande aux citoyens arméniens d’éviter de se rendre en Iran en raison du coronavirus qui a infecté plusieurs dizaines d’Iraniens.

« L’Arménie suit de près les cas d’infection du nouveau virus coronavirus et sa diffusion dans le monde. Dans notre région nous coopérons étroitement avec nos collèges de Géorgie et d’Iran en échangeant des informations ainsi que de mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle. Avec ces actions, nous tenons à recommander aux citoyens d’Arménie d’éviter de se rendre en Iran. Nous demandons également à nos citoyens se trouvant en Iran de se mettre en relation avec l’Ambassade d’Arménie » précise le communiqué de la diplomatie arménienne.

Krikor Amirzayan