Henrikh Mkhitaryan, auteur d’un but et une passe décisive lors du match AS Roma-Lecce (4-0) en championnat d’Italie

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan était titulaire pour le match AS Roma-Lecce de la 25e journée de Série A dimanche 23 février à Rome. L’Arménien en très grande forme fut tout d’abord l’auteur d’une passe décisive au Turc Cengiz Ünder (13e minute). Henrikh Mkhitaryan marqua également un but -son 5e but en championnat d’Italie- à la 37e minute du pied gauche sur une passe d’Edin Dzeko. L’Arménien étant très actif et l’un des meilleurs joueurs de l’AS Roma. Edin Dzeko (69e) et Alexandre Kolarov (80e) creusèrent le score pour l’AS Rome qui s’imposa 4-0 face à une modeste équipe de Lecce.

Krikor Amirzayan