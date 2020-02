Erevan, 23 fév 2020 (AFP) - L’Arménie va fermer « pour deux semaines » sa

frontière terrestre avec l’Iran et suspendre les liaisons aériennes avec ce

pays où les cas du nouveau coronavirus se multiplient, a annoncé dimanche le

Premier ministre Nikol Pachinian.

"Les liaisons aériennes Iran-Arménie et l’entrée de personnes en Arménie

via le poste de contrôle de Meghri", le seul à la frontière entre les deux

pays, « seront suspendues », a indiqué M. Pachinian dans un message sur Twitter.

Cette décision sera validée par le gouvernement lors d’une réunion

extraordinaire, « pour deux semaines », a-t-il précisé.

Une commission spéciale chargée d’empêcher la propagation du nouveau

coronavirus en Arménie va par ailleurs se réunir lundi matin pour discuter

d’autres mesures éventuelles à prendre en lien avec la situation en Iran,

selon la même source.

« Il n’y a aucune raison pour se laisser envahir par la panique », a souligné

M. Pachinian.

L’Iran est devenu dimanche le pays où le nouveau coronavirus a fait le plus

de morts hors de Chine avec huit décès.