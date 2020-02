Les Arméniens ont manifesté à Vienne (Autriche) pour condamner les crimes anti-Arméniens de l’Azerbaïdjan à Soumgaït et Bakou

A l’appel du Comité Hay Tad (Cause arménienne) d’Autriche, une manifestation regroupant plus d’une centaine de personnes s’est déroulée samedi 22 février au centre de Vienne pour commémorer et condamner le 32e anniversaire des pogroms anti-arméniens de Soumgaït et le 30e anniversaire des massacres de Bakou. Crimes organisés par l’Azerbaïdjan contre la population arménienne.

Les manifestants arboraient les drapeaux de l’Arménie, de l’Artsakh et de la Syrie dont le Parlement vient de reconnaître le génocide des Arméniens de 1915 réalisé par la Turquie. Les manifestants tenaient également des pancartes rappelant les crimes commis par l’Azerbaïdjan et demandant justice. La marche des manifestant s’est déroulée autour du Palais impérial Hofburg et de la place Helten et se dirigèrent vers la place Saint Stéphane de Vienne. En anglais et en allemand les manifestants ont scandé des phrases de soutien à l’Arménie et à l’Artsakh tout en condamnant l’Azerbaïdjan et appelant la communauté internationale à reconnaitre ces crimes. Des milliers de viennois et de touriste -la capitale autrichienne est très visitée- ont pris connaissance de la manifestation des Arméniens ainsi que de leur revendication légitime.

Krikor Amirzayan