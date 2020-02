La Turquie augmente considérablement les billets d’entrée des sites historiques chrétiens, surtout du patrimoine arménien

L’Union des sociétés touristiques de Turquie (Tursab) a augmenté le prix des billets d’entrée des musées et des sites historiques de l’ensemble du territoire. Mais cette augmentation n’est pas régulière pour l’ensemble des sites et musées. La Turquie davantage augmentée le prix d’entrée des lieux du patrimoine chrétien, surtout Arméniens…

Ainsi la visite de Sainte-Sophie à Istanbul -dont l’architecte est l’Arménien Sinan- passe de 72 à 100 livres turques soit une forte augmentation de plus de 30%. La visite de l’église arménienne Sainte-Croix (Sourp Khatch) d’Akhtamar sur le lac de Van passe de 10 lires à 25 lires et la visite du site archéologique d’Ani la capitale arménienne des Bagratides de l’an mille est désormais de 15 livres.

Face à l’importante affluence touristique sur ces lieux constatées depuis quelques années, la Turquie désire ainsi taxer le touriste…

Krikor Amirzayan