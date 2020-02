Séisme meurtrier ce matin au nord-ouest de l’Iran à la frontière turque, à Erévan et des régions d’Arménie la secousse a été ressentie

Un important séisme de magnitude 5,7 est survenu ce dimanche matin à 9h23 (heure locale) au nord-ouest de l’Iran près du village de Habash-e Olya à moins de 10 km de la frontière avec la Turquie. Le bilan provisoire du séisme est de 8 morts en Turquie et 25 blessés en Iran selon les autorités. Dans la région de Van (Arménie occidentale occupée par la Turquie) dans des villages proches de la frontière iranienne, on compte des morts et des blessés. Des maisons se sont effondrées. L’épicentre de la secousse tellurique est -selon l’Institut de géophysique de l’Université de Téhéran- situé à 6 km de profondeur.

Le séisme iranien a été ressenti à Erévan ainsi que les régions d’Ararat et de Syunik avec une magnitude de 3 à 4. Mais aucun dégât ni de blessés en Arménie selon les premières informations qui nous sont parvenues ce matin.

Krikor Amirzayan