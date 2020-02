Commémoration du 76e anniversaire de l’exécution du groupe Missak Manouchian

Terre d’accueil, de luttes et de revendications, Marseille, terre de mémoire, a rendu hommage à Missak Manouchian ce samedi 22 février.

La cérémonie était organisée par la Jeunesse Arménienne de France (JAF), avec le soutien de l’Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance (ANACR), l’Association des Anciens Combattants et Résistants français d’origine arménienne, l’Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) et des Scouts apostoliques arméniens de Marseille.

Surplombant le Fort St Jean et le Vieux-Port, « Le Jardin Missak Manouchian » accueillait de nombreux élus, présidents d’association, personnalités militaires et civils pour l’occasion. Madeleine et Katia Guiragossian, nièce et petite-nièce de Missak Manouchian, étaient présentes en compagnie de Jean Kerayan, Ruben Kharazyan, consul de la République d’Arménie à Marseille, Ani Stepanow, présidente du CCAF Région Sud, Robert Azilazian, président du diocèse de l’église apostolique arménienne de France.



Sous un ciel bleu-azur, hauts en couleurs, les porte-drapeaux avaient pris place autour de l’imposant buste sculpté de Missak Manouchian inauguré le 20 février 2010 à l’incitative de la JAF. Simon Azilazian, Maitre de cérémonie et président de l’Association des Anciens Combattants et Résistants français d’origine arménienne, a souhaité la bienvenue à l’assistance et a déclaré ouverte la cérémonie à 11 heures précises. En préambule de son discours, le président a cité les valeurs humanistes et universelles de la France en rappelant qu’elle était le seul pays au monde où les mots de Liberté, Egalité, Fraternité ornaient les façades des édifices publics.

« Valeurs acquises au prix fort et que le monde entier nous envie », dit-il, mettant en garde le public sur les dangers du racisme, de la xénophobie et la désinformation distillées par des politiciens sans vergogne et les dictatures florissantes.

« Commémorer c’est se souvenir ensemble, pour ne pas oublier » S.A.

Le président a rendu un vibrant hommage aux résistants de « L’affiche Rouge », conscient de leur engagement sans faille. Afin de glorifier ces étrangers morts pour la France et qui ont dit « Non » au nazisme, Simon Azilazian a déclaré : « Quoi de plus juste que de leur offrir le Panthéon », regrettant que sur 35000 communes en France, une vingtaine seulement aient donné le nom de Missak Manouchian à un square, une place ou une rue. La France aurait – elle honte de ces étrangers venus d’ailleurs et amoureux d’elle à en mourir ? », a asséné le président avant de laisser la parole à Clément Téche du groupe MARA et du groupe MOI.



« L’Affiche cherchait un effet de peur sur les passants » C.T.

Clément Téche a évoqué la fameuse affiche rouge publiée et placardée à plus de 15000 exemplaires après l’exécution du Groupe Manouchian.

Hirsutes, les visages noirs de barbe et les yeux mangés par la fatigue, la propagande nazie et celle collaborationniste de Vichy avaient mis en scène les portraits des résistants afin de dénoncer « l’étranger terroriste ».

Il a rappelé la mémoire des trois résistants Français qui faisaient parti du Groupe Manouchian. Roger Rouxel, Robert Witchitz et Georges Clouarec étaient parmi les plus jeunes du Groupe. Ils seront fusillés le 21 février 1944 à 15h00 dans la clairière du Mont-Valérien.

Après l’intervention de Clément Téche, Simon Azilazian a donné la parole à son ami, le Colonel Hovsep Hovsepian en rappelant ces nombreux faits d’armes et distinctions militaires.



Militaire, patriote, militant infatigable de la cause arménienne, le Colonel a rendu un hommage ému aux 23 résistants et combattants de la liberté fusillés par les Allemands. Sujet d’actualités, le Colonel a vivement condamné l’attitude des autorités et du Conseil National de la Résistance, qui malgré les demandes insistantes, les nombreuses pétitions déposées depuis 15 ans, tardent à organiser la panthéonisation des cendres de Missak Manouchian. « Etranger, immigré, apatride, résistant mort pour la France, les valeurs que porte Manouchian forcent à croire qu’il a toute sa place, comme ses frères étrangers, au Panthéon des Grands Hommes de la France. Il faut que Missak Manouchian rentre au Panthéon », a déclaré le Colonel.



Attachés contre des poteaux d’exécution, faisant face à leurs bourreaux, ces étrangers crieront en chœur « La France » en s’abattant sous le déluge de fer et de feu.

« Ces résistants ont gardé l’honneur de la France » HH.

Chaleureusement applaudi le Colonel Hovsep Hovsepian a laissé la parole à Jean-Marc Coppola, vice-président de la Région Sud, élu et membre du PCF, front de gauche à Marseille. Jean-Marc Coppola s’est incliné devant la mémoire du résistant arménien et des valeurs universelles qu’il portait.

« Ce buste est ici pour rappeler que Missak Manouchian est un rescapé du génocide arménien », dit-il. Fervent défenseur des droits de l’homme, l’élu a dénoncé le mouvement nazi qui était la mise en œuvre d’un projet politique de civilisation. « C’était l’utilisation de l’intelligence humaine au service du mal absolu » J-M.C.

« Une omission mémorielle »

L’élu a déclaré regretter que la République n’honore pas assez Missak Manouchian, rajoutant que le meilleur hommage serait le transfert des cendres du résistant ainsi que celles de ces valeureux camarades sous la coupole du Panthéon. « Le moment que nous vivons reste propice à cette reconnaissance », dit-il.

« Missak Manouchian et ses amis sont venus dans notre pays chercher l’hospitalité, la liberté. Ils sont morts pour notre liberté ».

C’est par ces paroles fortes qu’Henri Jibrayel, ancien député et conseiller départemental, indéfectible compagnon de route des Arméniens de France a interpelé l’assistance.



Farouche partisan de la panthéonisation de Missak Manouchian, l’élu a rappelé l’action de son ami Jean-Marc Germain, alors député, qui avait lancé une pétition en cette faveur.



« Il faut que Missak Manouchian et ses amis entrent au Panthéon. C’est un vœu que j’émets aujourd’hui, la République lui doit cet honneur », H.J.

Peter Bedros Khozian, représentant la JAF, a salué la mémoire de ces héros morts pour la France afin d’apporter la paix à la patrie. Il a également rappelé l’importance de transmettre l’histoire de Manouchian au plus grand nombre et d’enseigner les valeurs du résistant aux enfants dans les écoles. Peter Bedros Khozian a rendu un hommage particulier à Osman Kavala, militant des droits de l’homme, mécène et humaniste turc, incarcéré dans une prison en Turquie.

Après les prises de paroles ont eu lieu les dépôts des gerbes au pied de la stèle.



La chorale AZAD de la JAF a interprété « Le Chant des partisans » repris en chœur par le public, avant d’entamer la Marseillaise pour honorer la mémoire des résistants étrangers du groupe Missak Manouchian, tombés pour la France.



Alain Sarkissian