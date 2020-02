Une Arménienne, parmi les femmes les plus fortes de Russie

Une Arménienne habitant la ville d’Omsk, Leyla Amirbekyan est considérée comme l’une des femmes les plus fortes de Russie en force extrême. Née à Tbilissi puis installée à Krasnodar, Leyla Amirbekyan réside désormais à Omsk. Elle débuta dans le sport de force extrême à l’âge de 27 ans afin de parfaire sa musculature. Mais en compagnie d’un célèbre entraîneur Mikhaïl Chivlyakov un ancien champion, Leyla Amirbekyan s’est perfectionnée.

En 2017 elle gagna le prix de « La femme les plus forte de Russie » en améliorant au passage dans une compétition plusieurs records du monde. Elle souleva sur ses épaules 8 enfants assis sur un banc et avança sur 5 mètres avec ce poids de 300 kg.

En 2019 elle gagna à Barcelone le prix Arnold Classic Europe du nom d’Arnold Schwarzenegger.

Leyla Amirbekyan qui a avoué ne s’être jamais rendue en Arménie désire visiter le pays de ses ancêtres.

Krikor Amirzayan