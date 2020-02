Erdogan va signer à Bakou un certain nombre d’accords dans le domaine de l’économie et de la défense

Lors de la prochaine visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan, un certain nombre d’accords turco-azéris vont être signés a indiqué Erkan Ozoral l’ambassadeur de Turquie à Bakou. Informations communiquées par le site minval.az. Selon Erkan Ozoral parmi les nombreux accords « ceux liés à l’économie et à la défense sont à souligner ».

Le couple pantouranien Turquie-Azerbaïdjan flirte depuis près de trente ans déjà une « lune de miel » aux odeurs de poudrière, capable de déstabiliser le Sud-Caucase. Et dont la seule volonté est d’isoler et écarter l’Arménie de leur aire de peuplement pantouranien.

Krikor Amirzayan