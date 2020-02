Un nouveau soldat turc tué par des tirs du régime syrien à Idleb (ministère turc de la Défense)

Istanbul, 22 fév 2020 (AFP) - Un soldat turc a été tué samedi par des tirs

de l’armée du président syrien Bachar al-Assad dans la province d’Idleb,

dernier bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé le ministère

turc de la Défense.

Le soldat, blessé par des tirs de char, a succombé lors de son transfert à

l’hôpital, a précisé le ministère sur Twitter. Ce décès porte à 17 le nombre

de militaires turcs tués dans le nord-ouest de la Syrie depuis le début du

mois, dont deux touchés jeudi par une frappe aérienne.

L’armée turque a riposté à cette « attaque méprisable » en détruisant 21

cibles appartenant au régime syrien, a affirmé le ministère de la Défense.

Aux termes d’un accord avec la Russie, un des principaux soutiens du régime

syrien, la Turquie, qui soutient des groupes rebelles, dispose de douze postes

d’observation militaires dans la province d’Idleb.

Plusieurs de ces positions se retrouvent désormais dans des zones

reconquise par l’armée de M. Assad à la faveur de son offensive lancée en

décembre avec l’appui de l’aviation russe.

Cette offensive a sérieusement mis à mal l’entente entre la Russie et la

Turquie, qui coopéraient étroitement depuis 2016 pour régler le conflit en

Syrie, où ils soutiennent pourtant des camps opposés.

La mort jeudi des deux soldats turcs dans une frappe aérienne, imputée par

Ankara aux forces du régime, a suscité une intense activité diplomatique.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine,

le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté son interlocuteur à « freiner »

l’offensive du régime à Idleb.

M. Poutine s’est pour sa part dit « gravement préoccupé » par les "actions

agressives" des jihadistes dans cette région.

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela

Merkel se sont également entretenus par téléphone jeudi avec MM. Erdogan et

Poutine pour évoquer la tenue d’un sommet quadripartite sur la Syrie afin

d’arrêter les combats et d’éviter une crise humanitaire.