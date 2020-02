Conseil de sécurité commun entre l’Arménie et l’Artsakh à Stepanakert en présence de Nikol Pachinian et Bako Sahakian

A Stepanakert samedi 22 février, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assisté en compagnie de Bako Sahakian le président de l’Artsakh au Conseil de sécurité des deux républiques. Bako Sahakian a résumé la situation politique interne et externe de la République de l’Artsakh et ses développements tant politiques socio-économiques que militaires. Il s’est déclaré convaincu que la coopération étroite entre l’Arménie et l’Artsakh contribuera à développer tant l’économie, la vie sociale de l’Artsakh que sa sécurité, avec le renforcement de son armée et de ses équipements militaires.

Krikor Amirzayan