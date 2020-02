Plus d’une cinquantaine de personnes avaient répondu à l’invitation de l’association « Arménia », vendredi 21 févier à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence pour un débat sur « Missak Manouchian, du génocide à la résistance, pourquoi veut-on l’oublier ? ». Débat qui s’inscrivait dans le cadre du 76e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian le 21 février 1944.

Dans le public étaient présents les élus Eliane Guillon (1re Adjointe au maire de Bourg-Lès-Valence) et les élus Wilfrid Pailhès, Pauline Sakr et Gérard Esson. A noter la présence également de Khosrof Iliozer (président de l’Amicale de Malatia), Georges Eretzian (Anciens Combattants Français d’origine arménienne ACFOA de Valence), Georges Ishacian (coprésident du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche), Bédig Ohanian (ADL Ramgavar Valence) et du père Krikor Mikaélian responsable de la paroisse catholique arménienne de Valence.

Krikor Amirzayan le président d’« Arménia » a présenté la vie de Missak Manouchian ainsi que son parcours depuis l’Arménie jusqu’à la résistance. Krikor Amirzayan rappelant que la mémoire du héros de l’Affiche rouge ne bénéficie pas d’un couverture nationale « la France n’ayant même pas édité un timbre-poste à son effigie » a lancé le débat en affirmant « pourquoi cette amnésie sur la mémoire du résistant Missak Manouchian qui s’est sacrifié avec ses camarades pour la France ? ». Et de rappeler « pourquoi si peu de rues et places portent-ils son nom et souvent les villes où sa mémoire est encore vivante sont celles qui recensent une importante communauté arménienne ? ».

Le débat passionnant vit l’intervention de nombreuses personnes dont Sarkis Jamakordzian, Gérard Esson, Georges Ishacian, Bédig Ohanian, Philippe Michalet, Georges Eretzian. L’ensemble des intervenants ont affirmé que la pérennisation de la mémoire du Groupe Manouchian passait avant tout par l’enseignement et notamment les livres scolaires qui doivent davantage ouvrir leurs pages à la mémoire de Missak Manouchian et de ses camarades. Parmi le public d’autres personnes se sont exprimées pour affirmer que la seule façon de porter et de « faire vivre » la mémoire de Missak Manouchian est d’en parler, comme lors du présent débat.

A noter le témoignage de Robert Penelon (de l’’ANACR) qui salua l’action du groupe Missak Manouchian. « Ce que les nazis présentaient comme des terroristes étaient des résistants » dit Robert Penelon qui témoigna son souvenir de l’Affiche rouge placardé sur un mur à Romans (Drôme). « J’étais jeune lors de la guerre et lorsque j’ai vu cette affiche, j’ai été très affecté par cette affiche et j’en ai aussitôt parlé à mes parents » dit-il.

En fin de soirée, le public fut invité à partager le verre de l’amitié et continuer les discussions.

Prochain rendez-vous d’« Arménia », le vendredi 10 avril avec la présentation du livre « Ordres de tuer » de Taner Akçam à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin.