Quatre personnes mises en examen dans une enquête sur le financement du PKK

Paris, 2020 (AFP) - Quatre personnes ont été mises en examen

vendredi notamment pour financement du terrorisme dans le cadre d’une enquête

sur des collectes de fonds pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)

dans le sud-ouest de la France, a-t-on appris samedi de source judiciaire.

Six personnes, nées en Turquie mais vivant en France, ont été interpellées

mardi en Gironde et en Charente-Maritime dans le cadre de cette enquête.

Quatre d’entre elles ont été présentées vendredi à un juge d’instruction

antiterroriste et mises en examen pour « association de malfaiteurs terroriste »

et « financement du terrorisme », a indiqué la source judiciaire, confirmant une

information du Point.

Parmi elles, une personne a été placée en détention provisoire et les trois

autres sous contrôle judiciaire.

Les deux autres personnes ont pour leur part été remises en liberté sans

poursuite pour l’heure mais seront convoquées ultérieurement par le magistrat

instructeur.

Le PKK, organisation séparatiste kurde en lutte armée depuis des décennies

contre le pouvoir central turc, est classé comme une organisation terroriste

par la Turquie mais aussi par de nombreux pays dont la France et les

Etats-Unis.