Enquête sur la divulgation du casier judiciaire d’un ministre arménien

Les forces de l’ordre ont accepté d’enquêter sur ce que le ministre des collectivités locales Suren Papikian considère comme une révélation illégale de son casier judiciaire.

Le quotidien d’Erevan « Hraparak » a rapporté la semaine dernière que Papikian a été condamné à 2 ans et 3 mois de prison en 2006 pour avoir poignardé son commandant pendant le service militaire obligatoire qu’il aurait effectué sur une base russe en Arménie. Il a déclaré qu’il avait été libéré de prison un an plus tard.

Le journal qui critique le gouvernement arménien a accusé Papikian d’avoir caché ce fait dans sa biographie officielle.

Tout en reconnaissant la condamnation pénale, Papikian a condamné l’article de « Hraparak » comme une intrusion dans sa vie personnelle. Il a laissé entendre qu’il pensait que l’information avait été divulguée au journal par d’anciens ou d’actuels responsables arméniens désireux de le discréditer, lui et le gouvernement.

Le ministre, qui est l’un des membres les plus importants du cabinet du Premier ministre Nikol Pashinian, a exhorté les autorités chargées de l’application de la loi à découvrir qui a rendu publiques « les informations secrètes relatives à ma vie privée ».

Le Service d’enquête spéciale (SIS) d’Arménie a annoncé jeudi qu’il avait lancé une procédure pénale en rapport avec le reportage du journal et la réaction de Papikian.

Selon un communiqué du SIS, l’enquête est menée en vertu d’un article du code pénal qui s’applique aux cas où des agents de l’Etat recueillent et diffusent illégalement le type d’informations sur ce qui est « considéré comme un secret de la vie privée ».

« Hraparak » a insisté, quant à lui, sur le fait que la révélation du casier judiciaire de Papikian n’était pas une atteinte à la vie privée et que cette information n’avait pas lieu de rester confidentiel.

« Nous n’avons pas de limites pour aborder la biographie d’un fonctionnaire », a écrit le journal sur son site web. « D’autant plus que cette information est vraie et qu’elle n’est pas mise en doute. En tout cas, avec nos caméras allumées, nous attendons la visite des enquêteurs ».

Papikian, 33 ans, est un membre éminent du parti au pouvoir, le Contrat civil, qui a participé activement à la « Révolution de velours » de 2018 qui a porté Pashinian au pouvoir. Il a enseigné l’histoire dans un lycée privé d’Erevan avant la révolution.