Hommage au groupe Missak Manouchian à Septèmes - Les - Vallons

Dans le cadre des commémorations du 76 ème anniversaire de l’exécution du groupe Missak Manouchian, l’Association Culturelle des Français d’Origine Arménienne de Septèmes- les- Vallons et de ses environs, organisait ce vendredi 21 février la projection du film documentaire « Les FTP - MOI dans la résistance » réalisé en 2013 par Mourad Laffitte, suivi d’un débat avec Katia Guiragossian, la petite nièce de Missak et Mélinée Manouchian.

L’événement avait lieu en l’Espace Culturel Jean Ferrat, qui se prêtait comme une évidence, tant le destin de l’artiste et du résistant avait des similitudes.

Enfants rescapés du génocide et de la Shoah, Missak et Jean ont vu leur père respectif emporté par la barbarie turque et celle des nazis allemands.

4e enfant d’une famille de paysans arméniens catholiques, Missak est alors âgé de 9 ans en 1915, quand son père Kevork meurt les armes à la main face aux gendarmes turcs qui exterminaient le peuple arménien.



Comme Missak, Jean est le benjamin d’une fratrie de 4 enfants.

Il est né en 1930, d’une mère française, Antoinette Malon et d’un père russe de confession juive, Mnatcha Tenenbaum.

Arrivé en France en 1905, Mnacha exerçait le métier d’ouvrier joaillier.

En 1942, il est enlevé et séquestré dans le camp de Drancy, avant d’être déporté à Auschwitz où il est assassiné comme des millions de Juifs et de Tziganes dans ce camp d’extermination.

Jean Tenenbaum dit Jean Ferrat , évoquait cette meurtrissure jamais cicatrisée dans 2 chansons poignantes, hommages à son père et aux millions de déportés.

C’est ainsi, avec force et justesse que le poète avait écrit et composé « Nuit et brouillard » et « Nul ne guérit de son enfance », véritables odes au devoir de mémoire.



« AIMER À PERDRE LA RAISON » Jean Ferrat

Communiste et poète comme Missak Manouchian, l’interprète de « Potemkin », « La montagne » et « Aimer à perdre la raison » avait mis en musique des textes de Louis Aragon, la figure de proue et porte-voix du PCF.

Signe du destin, c’est Aragon qui écrivait en 1956 le fameux poème « L’affiche Rouge » rendant ainsi hommage au groupe Manouchian.

Ce texte était mis en musique par Léo Ferré à l’hiver 1958/ 1959.

Enregistrée en 1961, la chanson est censurée par les autorités.

FRANÇOIS MITTERRAND

Le 29 juillet 1982, un an après son élection, François Mitterrand, président de la République, mettait fin au monopole que l’État exerçait sur la diffusion radiophonique.

Le texte sera repris et interprété par plusieurs artistes de la scène française dont Bernard Lavilliers et Didier Barbelivien.



LES RÉSISTANTS EN HAUT DE L’AFFICHE

Le public était venu nombreux pour assister à la projection du film documentaire.

Jean Karayan, le frère cadet d’Henri, héros auprès de Missak Manouchian, ainsi que Madeleine et Katia Guiragossian, nièce et petite nièce de Mélinée et Missak Manouchian étaient également présents dans la salle.

Riche de documents d’époque, le film s’articulait autour des nombreux témoignages des acteurs et des parents de résistants.

Arsen Tchakarian, Léon Landini, Stéphan Hessel, Salomon Mossovic entres autres livraient des informations précieuses sur le fonctionnement du groupe FTP MOI Missak Manouchian.

Avec force et détails, les témoins racontent comment étaient organisé les sabotages des voies ferrées, ainsi que les attentats contre des officiers allemands.

Ces femmes et ces hommes issus de différentes cultures étaient, Juifs, Italiens, Espagnols, Polonais ou Arméniens.

Étrangers ou apatrides, ils luttaient tous les armes à la main pour la liberté de la France occupée.



L’AFFICHE ROUGE

« Tu ne fais pas de mal, tu ne fais que tuer des tueurs », a dit Missak Manouchian.

Cible prioritaire des autorités de Vichy et de la Gestapo, le groupe de Manouchian est démantelé suite à une longue traque et de nombreuses filatures.

Missak est arrêté le 16 novembre 1943, à son domicile situé au 11 rue Plaisance dans le 14e arrondissement de Paris.



« ILS ÉTAIENT VINGT ET TROIS QUAND LES FUSILS FLEURISSENT » Louis Aragon

Incarcéré à la prison de Fresnes, après un procès fictif et expéditif, Missak Manouchian et 22 de ses frères d’armes, seront conduits au Mont- Valérien pour être exécuté le 21 février 1942.

Conformément à son souhait de mourir « en regardant au soleil », Missak Manouchian, comme son camarade Celestino Alfonso, a refusé d’avoir les yeux bandés.

Mère d’une petite fille, Olga Bancic, la seule femme du groupe sera décapitée à Stuttgart le 10 mai 1944.



PHOTOS DE L’EXÉCUTION DU GROUPE MANOUCHIAN

Placé en surplomb de la clairière, équipé d’un appareil photo Minox, Clemens Rüther sous- officier de la Feldgendarmerie avait réalisé clandestinement les 3 seuls clichés de l’exécution du groupe Manouchian.

Pendant 40 années, Clemens Rüther avait conservé les clichés dans le plus grand secret.

Ce n’est qu’en 1985, quelques mois avant sa mort qu’il a confié son secret à un ami.

Sur ses conseils, il a remis les photographies au Comité allemand Franz Stock.

En 2003, les 3 clichés étaient proposés à l’actuel Établissement de Communication et Production Audiovisuel (ECPAD), sans que personne ne sache que les fusillés sur les photos sont les membres du groupe Manouchian.



SERGE KLARSFELD

En 2009, Serge Klarsfeld, fondateur de l’Association des fils et filles des déportés juifs de France, apprend leur existence.

Après un travail minutieux, par recoupements, il parvient à identifier et authentifier sur les photos des membres du groupe Manouchian.

Missak n’apparaît pas sur les 3 photos qui constituent un apport documentaire majeur, car il n’existe aucune autre image d’exécution au Mont Valérien.

Durant l’occupation, 1007 personnes étaient exécutées dans la clairière du Mont Valérien, principal site d’exécutions de la région parisienne et de la zone occupée.

Après la séance, Katia Guiragossian répondait aux questions du public, en évoquant des souvenirs et la mémoire de Mélinée et Missak Manouchian.

André Molino, Maire de Septèmes les Vallons a évoqué la Panthéonisation des cendres de Missak Manouchian.

Le Maire a affirmé avoir déjà abordé le sujet avec Emmanuel Macron, président de la République, qui ne s’était pas opposé.

Devant l’assistance, André Molino a pris l’engagement de demander prochainement un entretien avec le président Macron, pour aborder ce sujet et trouver rapidement une issue favorable pour que Missak Manouchian repose au Panthéon.

