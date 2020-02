Deux partis d’opposition acceptent d’aider à la campagne du « Non »

Deux grands partis d’opposition se sont engagés à coopérer avec un groupe d’avocats faisant campagne pour le « non » lors du prochain référendum sur une proposition du gouvernement visant à évincer la plupart des membres de la Cour constitutionnelle arménienne.

61 avocats critiques vis-à-vis du gouvernement ont été officiellement enregistrés mardi dernier comme le seul groupe pour le « non » dans le déroulement de la campagne référendaire.

Ce statut officiel leur permet d’avoir du temps d’antenne gratuit à la télévision publique et de nommer deux des sept membres de chaque commission électorale au niveau de la circonscription qui sera formée pour le vote du 5 avril. Ils devront donc recruter plus de 4 000 sympathisants prêts à rejoindre ces commissions, une tâche difficile pour les avocats basés pour la plupart à Erevan.

En début de semaine dernière, la campagne du « Non » a appelé les quatre principaux partis d’opposition arméniens à aider à pourvoir les sièges de sa commission avec leurs membres et partisans.

Tous ces partis ont remis en question la légalité du référendum, affirmant que les amendements liés à la justice rédigés par l’équipe du Premier ministre Nikol Pachinian étaient en contradiction avec la Constitution. Mais aucun d’entre eux n’a décidé de faire officiellement campagne contre le « Oui » voulu par Pachinian.

Selon Ruben Melikian, un coordinateur de la campagne du « Non », les partis d’opposition Lumineuse Arménie (LHK) et Dashnaktsutyun ont répondu positivement à l’appel.

« Nous devons être sûrs que nous aurons des personnes capables d’exécuter les fonctions de président de commission, de secrétaire ou de membre, et la population arménienne devrait être convaincue que ces fonctions sont exercées par des personnes qui s’opposent sincèrement au processus référendaire », a commenté Melikian vendredi.

Des représentants du LHK et du Dashnaktsutyun ont confirmé qu’ils autoriseraient et encourageraient les membres de leurs partis à rejoindre les commissions et à contrôler le bon déroulement du référendum.

Ishkhan Saghatelian (Dashnaktsutyun) a expliqué que cela n’était pas en contradiction avec les appels de son parti au boycott du vote. Il a fait valoir que l’objectif du Dashnaktsutyun était d’empêcher l’adoption des modifications constitutionnelles.

Les deux autres forces d’opposition sollicitées - à savoir le parti républicain, anciennement au pouvoir, et Arménie prospèren de Gagik Tsarukian, - n’ont pas encore répondu à l’appel des avocats.