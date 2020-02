Erdogan confirme la présence de combattants syriens pro-Ankara en Libye

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé vendredi pour la première fois la présence de combattants syriens supplétifs d’Ankara en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli face aux forces de l’homme fort de l’Est libyen Khalifa Haftar. « Il y a des éléments de l’Armée nationale syrienne (ANS) sur place. Ils (Haftar et ses soutiens) veulent qu’ils partent. Or la compagnie de sécurité russe Wagner dispose de 2.500 hommes (en Libye), pourquoi on n’en parle pas ? », a déclaré M. Erdogan à la presse à Istanbul. L’ANS est une coalition de groupe armés syriens entraînés et financés par (...)