L’auteur J. R. Dos Santos parle de Gulbenkian et du génocide, un « devoir en tant qu’être humain »

Inspiré de l’histoire de Calouste Gulbenkian, Un Millionnaire à Lisbonne suit L’homme de Constantinople : il retrace la deuxième partie de la vie de cet Arménien méconnu, qui a pourtant régné sur la géopolitique mondiale et qui a laissé à Lisbonne la plus importante collection d’œuvres d’art au monde. Avec sa plume précise, J. R. Dos Santos réussit une nouvelle fois à nous faire comprendre à quel point celui que l’on surnommait « Monsieur 5 % » a bouleversé l’ordre du monde. Ce tome est divisée en deux parties, « Horreurs », puis « Beauté ». Dans la première, les moindres faits du génocide arménien sont détaillés avec force, douleur et érudition. Le journaliste, présentateur du 20 h au Portugal, s’il a choisi le genre de la biographie romancée, n’en demeure pas moins attaché à la véracité des faits, ce qui rend l’ouvrage d’autant plus addictif. L’auteur sait magistralement combiner enjeux géopolitiques (avec l’émergence de l’or noir) et récit familial teinté des pires atrocités, avec des rebondissements et une réflexion intéressante autour de la beauté et de la réussite. Il réussit à nous plonger dans les méandres de la grande histoire grâce à sa puissance d’écriture très évocatrice : en rédigeant d’une manière visuelle, les mots disparaissent pour nous entraîner directement dans la situation voulue.

De passage en France, l’auteur a répondu à nos questions. « Choqué » que la majeure partie des œuvres qui parlent de génocide soient écrits par des Arméniens, il considère que c’était son « devoir en temps qu’être humain » d’expliquer cet événement et de faire connaître cet homme hors normes.

Claire Barbuti

Un millionnaire à Lisbonne, José Rodrigues Dos Santos, traduit du portugais par Catherine Letterier, éditions Hervé Chopin, 22 €.