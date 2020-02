Valence, cérémonie du 76e anniversaire de l’exécution du groupe Manouchian avec inauguration de la place réaménagée et la statue de Toros

Le 76e anniversaire de l’exécution du groupe Manouchian s’est déroulé à Valence (Drôme) vendredi 21 février en fin de matinée. Avec l’inauguration d’un espace mémoriel réaménagé et la statue de Toros « La souffrance de l’humanité » dévoilée.

Après le dévoilement par Marie Toros, l’épouse du sculpteur, Nicolas Daragon Maire de Valence et Hugues Moutouh Préfet de la Drôme de la statue de Toros dédiée à la mémoire de Missak Manouchian et de ses 22 camarades morts pour la France, la cérémonie pouvait commencer. En présence de Gayané Manoukian vice-consule d’Arménie à Lyon, du Préfet de la Drôme Hugues Moutouh, de Nicolas Daragon Maire de Valence, Marlène Mourier, Maire de Bourg-Lès-Valence, Marie-Pierre Mouton présidente du Conseil départemental de la Drôme, Gilbert Bouchet sénateur et maire de Tain l’Hermitage, Jean Besson sénateur ainsi que de nombreux élus et personnalités du monde combattant et associatif.

Après le chant des élèves de deux classes d’écoles de Valence, dans un discours précis Nicolas Daragon évoqua la nécessité pour la municipalité de cette mise en place de cette place de la mémoire dédiée au groupe Manouchian avec la nouvelle statue de Toros. Edouard Tchokaklian a lu la dernière lettre très émouvante de Missak Manouchian avant son exécution, adressée à Mélinée son épouse. Puis le « chant des partisans » et la minute de silence avant les dépôts de gerbes. A noter la prestation musicale avec le duduk arménien réalisée par Levon Chatikyan et ses musiciens.

Au nom du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche organe représentatif de la communauté arménienne de Valence, les coprésidents Georges Ishacian, Krikor Amirzayan et Georges Rastklan ainsi que Khosrof Iliozer, membre du bureau, ont déposé la gerbe. Puis suivirent la dizaine d’autres gerbes des associations combattantes et des autorités. La cérémonie se terminant par le salut aux drapeaux.

Krikor Amirzayan texte et reportage photos à Valence (Drôme)