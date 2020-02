Le gouvernement arménien enregistre une croissance de 7,6% du PIB en 2019

La croissance économique en Arménie s’est accélérée à 7,6 % l’année dernière, selon les données du gouvernement publiées jeudi.

Les chiffres officiels publiés par le Comité statistique montrent que le commerce et les autres services ont été les principaux moteurs de cette croissance qui a fait passer le produit intérieur brut du pays à 6,55 billions de drams (13,6 milliards de dollars).

Une augmentation de 9 % de la production industrielle, selon l’agence gouvernementale, y a également contribué. En revanche, le secteur agricole arménien s’est contracté de plus de 4 % en 2019.

Le Premier ministre Nikol Pashinian a vanté le taux de croissance du PIB lors d’une réunion hebdomadaire de son cabinet à Erevan.

« Cela signifie que nous avons enregistré la croissance économique la plus rapide depuis 2008 et je tiens à féliciter chacun d’entre nous à cet égard », a-t-il déclaré aux ministres. « Je suis convaincu que grâce à nos efforts conjoints, nous enregistrerons un chiffre encore plus élevé en 2020 ».

Après les années de faible croissance qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008-2009, l’économie arménienne a connu une croissance de 7,5 % en termes réels en 2017. Sa croissance s’est ralentie à 5,2 % en 2018, année qui a vu un changement de régime spectaculaire dans le pays, mais a pris un nouvel élan en 2019, ce qui a conduit le Fonds monétaire international à réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour l’Arménie.

« Pour cette année, nous prévoyons une croissance d’environ 6,5 à 7 % », a déclaré la représentante résidente du FMI à Erevan, Yulia Ustyugova, au service arménien de RFE/RL en novembre.

Mme Ustyugova a averti que la croissance arménienne est largement tirée par la consommation privée, plutôt que par l’augmentation des investissements ou des exportations. « Le défi reste de savoir comment générer une croissance durable et à long terme, qui soit tirée par les investissements et les exportations, plutôt que par la consommation », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, la Banque mondiale a estimé la croissance de l’Arménie en 2019 à 6,9 % dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales publié en janvier. La banque a indiqué que l’économie arménienne connaîtra une croissance de 5,1 % cette année et un peu plus rapide en 2021 et 2022.

Au début de 2018, la Banque mondiale a fait passer l’Arménie du statut de « pays à revenu moyen inférieur » à celui de « pays à revenu moyen supérieur ». Le taux officiel de pauvreté dans le pays est passé de 29,4 % en 2016 à 23,5 % en 2018.

Selon les projections du FMI, le PIB par habitant de l’Arménie devrait atteindre 4 760 dollars et dépasser celui de ses voisins, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, en 2020.