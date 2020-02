Ils étaient vingt et trois …

Il a fallu toute la ténacité d’Antoine Bagdikian, président de l’ANACRA* pour sortir du crépuscule les héros de l’Affiche Rouge. De sa rencontre avec Méliné Manouchian au début des années 80 a émergé la nécessité d’organiser une commémoration annuelle à la hauteur de leur combat. Il a donc naturellement pensé à y associer la communauté juive d’où étaient issus une dizaine de ces jeunes gens. Sa rencontre avec Haïm Korsia, alors aumônier israélite des armées, sera décisive d’où la première cérémonie conjointe organisée en 2011. Elle aura lieu désormais chaque année, en alternance à la cathédrale arménienne et dans une synagogue, aux alentours du 21 février date de l’exécution de 23 membres du Groupe Manouchian. **

Cette année, la date du 20 février avait été choisie pour cette commémoration qui s’est déroulée à la synagogue de Neuilly en présence d’éminentes personnalités : Hasmik Tolmajyan et Hovhannès Guevorkian, respectivement Ambassadeurs d’Arménie et d’Artsakh, Haïm Korsia devenu entre temps Grand Rabbin de France, Ara Toranian coprésident du CCAF, Kevork Alexanian diacre de l’Eglise Apostolique Arménienne, Slimane Nadour directeur de communication de la Grande Mosquée de Paris, Evagoras Mavrommatis, président de la Communauté chypriote de France, les Maires des 8e et 16e arrondissements de Paris et de nombreux responsables associatifs.

Maître de cérémonie, l’aumônier Moïse Taïeb a introduit la célébration avant de donner la parole à Antoine Bagdikian pour un discours fleuve empreint d’émotion. Il a rapproché le génocide des Arméniens avec la Résistance, évoquant avec délicatesse le souvenir d’Arsène Tchakerian, dernier survivant du Groupe Manouchian, récemment disparu. Le Grand Rabbin et Madame l’Ambassadrice ont successivement pris la parole, tous deux pour rappeler l’abnégation de ces jeunes résistants.

Après la lecture du sublime poème d’Aragon - Strophes pour se souvenir -, ont été chantées les prières en arménien et en hébreu, aussi belles que poignantes, le Der Voghormia ayant été interprété par le baryton-basse Adam Barro.

La cérémonie a été clôturée par le rappel des noms des membres du Groupe Manouchian tombés sous les balles nazies (ou décapitée comme le fut Olga Bancic) et la traditionnelle prière pour le République Française.

Les quelques 200 invités présents ont ensuite partagé le verre de l’amitié accompagné de délicieux pirojkis et autres mignardises salées.

*Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens

** Missak Manouchian et ses compagnons ont été fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien