Revue de la presse arménienne du 13 février 2020

Pachinian discute du référendum constitutionnel avec des diplomates étrangers/ La presse indique que le Premier ministre, Nikol Pachinian, a rencontré le 12 février les diplomates étrangers basés à Erevan pour discuter de la décision controversée de son administration d’organiser un référendum et a répondu aux questions des diplomates. Parmi les diplomates invités à la réunion figuraient les ambassadeurs de Russie, des États-Unis et des États membres de l’Union européenne, ainsi que le chef de la délégation de l’UE en Arménie. Selon Joghovourd, cette réunion avait comme objectif de corriger l’échec du Président du Parlement, Ararat Mirzoyan, qui, lors de sa rencontre avec les diplomates, n’a pas pu les convaincre de la nécessité de ces réformes.

Pachinian : l’appareil d’Etat se débarrasse pas à pas des figures antirévolutionnaires/ La presse indique que lors d’une séance de questions-réponses entre le Parlement et le Cabinet, Nikol Pachinian a répondu à une question d’un député du parti « Arménie lumineuse » sur « ceux qui résistent à la révolution ». Il a déclaré voir dans l’appareil d’État « des cercles dont il faudrait se débarrasser et l’État s’en débarrasse pas à pas ». Selon lui, 90% des employés de l’Etat sont ceux qui ont travaillé dans le système de l’Etat au moins au cours des 10 dernières années et beaucoup d’entre eux se plaignent qu’avant ils avaient la possibilité de recevoir des pots -de -vins, mais qu’aujourd’hui ils n’ont plus cette possibilité. D’après le Premier ministre, certaines de « ces personnes sont déjà en prison, d’autres vont bientôt y aller et d’autres encore seront licenciées de leur poste ».

Depuis le 1er janvier 10 soldats sont morts dans l’armée, mais pas par les tirs de l’ennemis/ Joghovourd note que du 1er janvier au 12 février 2020, 10 soldats sont morts dans l’armée, mais la raison de leur mort n’était pas les tirs de l’ennemis. Le quotidien note que même hier on a appris que deux soldats se sont suicidés dans de différentes unités de l’armée. Joghovourd se demande qu’est-ce qui est fait par les responsables du secteur pour éviter de tels incidents ? Selon le quotidien, en enquêtant sur ces affaires, les enquêteurs ne s’occupent que de commander, de punir, d’arrêter les commandants sans examiner les causes plus profondes comme les raisons pour lesquelles les soldats se retrouvent dans cet état d’esprit ou les relations humaines et les désaccords au sein de l’armée.

Artur Vanetsyan a intenté un procès en diffamation contre le journal de Nikol Pachinian/ Une semaine après avoir annoncé son entrée en politique, Artur Vanetsyan, l’ancien chef du Service national de sécurité d’Arménie, a intenté un procès en diffamation contre Haykakan Jamanak, le journal fondé par Nikol Pachinian dont la rédactrice en chef est l’épouse du Premier ministre Nikol Pashinyan. Dans un article non signé publié le mois dernier, ce quotidien avait affirmé que Vanetsyan était à l’origine de reportages calomnieux sur Pachinian et les membres de sa famille diffusés par des médias anti-gouvernementaux. Haykakan Jamanak a refusé de commenter le procès.

Les représentants des anciennes autorités font du lobby anti gouvernemental auprès des partenaires européens/ D’après Hraparak, les autorités auraient découvert que des représentants des anciennes autorités font du lobby anti gouvernemental auprès des partenaires européens ce qui expliqueraient les dernières déclarations sévères de ces partenaires. Selon le quotidien, ce lobby serait mené par le vice-président du parti « Républicain », Armen Ashotyan, l’ancien Ministre de la Justice, David Harutyunyan, l’ancien procureur général, Gevorg Kostanyan, l’ancienne Ministre de la Justice Arpine Hovhannisyan. Hraparak avance que les autorités essayeraient de lancer des poursuites pénales contre eux afin de les empêcher légalement de quitter le pays et rencontrer les européens.

L’AIEA salue les efforts de l’Arménie pour renforcer la sécurité nucléaire/ La presse indique que lors d’une visite de travail en Autriche, le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a rencontré Rafael Gross, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Les deux parties ont abordé un certain nombre de questions à l’ordre du jour de la coopération Arménie-AIEA, en particulier les conditions d’exploitation de la centrale nucléaire de Metsamor. Rafael Gross a hautement apprécié les réformes en cours mises en œuvre par l’Arménie visant à accroître la sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie