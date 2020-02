Le coût du référendum révocatoire

Au moment où l’on annonçait les bons chiffres sur la croissance de l’économie arménienne, estimée à 7,6% en 2019, le gouvernement arménien débloquait jeudi 20 février une enveloppe conséquente pour l’organisation du référendum qu’il a convoqué pour le 5 avril en vue de changer la composition de la Cour constitutionnelle. Le montant de 7,3 millions de dollars alloués pour cette consultation ne manque pas de faire grincer les dents dans l’opposition, déjà hostile au vote, et qui se demande si le pays peut se permettre de telles dépenses pour le seul objectif de révoquer le président et les six autres membres controversés de la plus haute cour du pays, dont le principal tort est d’avoir été nommé à leurs postes durant le pouvoir précédent.

Le premier ministre Nikol Pachinian, particulièrement impliqué dans cette procédure qui vise aussi à mettre fin, par la voie parlementaire et référendaire, à la lancinante crise qui l’opposait au président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmassian, qui avait résisté à toutes les pressions de l’exécutif en vue de le faire démissionner, a souligne que ce financement alloué par le gouvernement ne grevait pas les finances publiques et qu’au contraire, la consultation ne pourrait que bénéficier à l’économie nationale ! Les Arméniens se rendront aux urnes le 5 avril pour se prononcer sur les amendements constitutionnels censés mettre un terme aux pouvoirs de sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle, qui ont refusé de démissionner, en refusant l’offre de compromis votée fin 2019 par la majorité parlementaire qui leur proposait une retraite anticipée rémunérée jusqu’au terme légal de leur mandat, une offre théoriquement valable jusqu’à la fin février mais qu’ils avaient considérée comme indigne et qui avait suscité de vives critiques dans la classe politique.

N.Pachinian les a accusés à plus d’une reprise, en vkisant tout particulièrement Hrayr Tovmasian, d’avoir conservé des liens étroits avec l’ “ancien régime corrompu” et de faire obstacle à la mise en œuvre des réformes. Les membres de la haute cour qui ont été nommés suite au vote de l’actuelle majorité parlementaire ne sont bien sûr pas visés par cette procédure. Les opposants et détracteurs de N.Pachinian l’accusent quant à eux de vouloir prendre le contrôle de la plus haute cour du pays et de l’ensemble de sa justice, et ne manquent pas de souligner le coût exorbitant du referendum. Des critiques que Pachinian a balayées en annonçant kle financement du vote lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan. “Avant tout, je veux dire que cette somme profitera finalement à l’économie car après tout, elle donnera lieu aussi à des transactions économiques”, a fait valoir le premier ministre en ajoutant : “Par ailleurs, l’argent doit être dépensé pour garantir une libre expression de la volonté populaire. Aussi, toute discussion ou spéculations semblent inappropriées dans cette affaire”… Les économistes jugeront ! La Commission centrale électorale (CEC) recevra en tout cas plus de 2,5 milliards de drams sur cette enveloppe. Selon le ministre des finances Atom Janjughazian, la CEC de son côté devrait dépenser au moins 2 milliards de drams en salaires de ses membres et acesseurs électoraux de rang inférieur qui doivent organiser la consultation dans les bureaux de vote d’Arménie. A titre de comparaison, le gouvernement prévoit de dépenser 163 milliards de drams pour l’éducation et 111 millirads de drams pour la santé en 2020. Son budget total pour l’année en cours est estimé à quelque 1 880 milliards de drams (près de 4 milliards de $).