Ararat Mirzoyan en visite officielle au Danemark

Le président du Parlement arménien Ararat Mirzoyan a été reçu le 18 février dans les salons du château d’Amalienborg, le palais royal du Danemark, où il a eu un entretien privé avec la reine du Danemark, Margrethe II. Le président du Parlement arménien était accompagné, durant cet entretien, par son homologue danois Henrik Dam Kristensen. Lors de cette rencontre, A. Mirzoyan a remercié la reine et le Danemark pour leur accueil en soulignant l’importance des liens historiques fraternels entre les deux peuples, et en exprimant l’espoir qu’ils se resserrent. La reine du Danemark et A. Mirzoyan ont souligné (...)