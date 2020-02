A Budapest 4 lutteurs Arméniens tenteront de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo (2020)

4 athlètes Arméniens participeront du 19 au 22 mars à Budapest (Hongrie) aux compétitions de lutte gréco-romaine qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. Edouard Sahakyan l’entraîneur et sélectionneur de l’équipe d’Arménie de lutte gréco-romaine a publié la liste de ces 4 lutteurs qui seront présents à Budapest pour décrocher un visa olympique. Il s’agit de Gevorg Gharibyan (60 kg), Slavik Galstyan (67 kg), Maxim Manoukyan (87 kg) et Davit Ovasapyan (130 kg). Les lutteurs qui arriveront à la première et deuxième place (finalistes) décrocheront leur visa pour les JO de Tokyo.

Rappelons qu’en lutte gréco-romaine l’Arménie a déjà deux qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec Artur Aleksanyan (97 kg) et Karapet Chalyan (77 kg).

Krikor Amirzayan