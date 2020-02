L’Arménie est classée 3e pays le plus militarisé de la planète au regard de son budget, l’Azerbaïdjan 10e et la Géorgie 49e

Au classement du Global Militarisation Index 2019 (militarisation globale) établi par le Centre international sur les armements de Bonn (Allemagne) l’Arménie est le 3e pays le plus militarisé de la planète proportionnellement au nombre de ses habitants et de son économie.

154 pays sont étudiés dans ce rapport sur les armements et la militarisation par rapport au Produit intérieur brut de ces pays. Les 10 pays les plus militarisés sont d’après cette étude Israël, Singapour, l’Arménie, Chypre, la Corée du Sud, la Russie, la Grèce, la Jordanie, le Belarus et l’Azerbaïdjan. La Turquie est 19e, l’Iran 24e et la Géorgie 49e.

Ce classement n’est pas celui des premières puissances militaires mondiales mais des pays qui consacrent le plus de budget à l’armée par rapport à leur économie.

Krikor Amirzayan