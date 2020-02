Premier dîner annuel du Comité des Arméniens de Belgique

Le Comité des Arméniens de Belgique a organisé son premier dîner annuel, sur le modèle du CCAF, mercredi 19 février au prestigieux Cercle Gaulois de Bruxelles. Cette soirée qui a été saluée par un message vidéo envoyé par Sophie Wilmes la Première ministre belge, retenue par un impératif, a réuni 250 personnes, dont de nombreuses personnalités politiques locales, parmi lesquelles figuraient notamment Philippe Close, Bourgmestre de Bruxelles.



Nicolas et Kristina Aznavour avaient fait le voyage pour assister à cette soirée qui a évoqué la mémoire du chanteur et permis de revenir sur les beaux projets de sa fondation.



Dans son discours Nicolas Davidian a notamment rappelé les enjeux de la lutte anti-négationniste qui figure actuellement au centre de la mobilisation des Belges d’origine arménienne. Un combat qui se mène également au profit de la Belgique et de ses valeurs, a-t-il souligné. La soirée a notamment fourni l’occasion d’honorer le Professeur Bernard Coulie Recteur honoraire de l’université de Louvain, qui outre l’enseignement de l’arménien et de l’histoire arménienne a beaucoup œuvré pour le rapprochement de son pays avec l’entité arménienne.



Michel Mahmourian, ex-President du comité qui a fait l’éloge de Bernard Coulie, a également rendu hommage et remis la médaille du Comité à Mme Hasmik Kouyoumdjian, membre historique de l’association et enseignante d’arménien, récompensée pour son dévouement et les services rendus.



L’humour n’a pas été oublié avec l’excellente prestation de Richard Ruben, qui s’est employé à détendre l’atmosphère, avec des sketches spécialement conçus pour cette soirée placée sous le signe de l’arménité. Un bel effort, d’adaptation, très apprécié.





Après la présentation des dirigeants du Comité, Lisa Abadjian, Yannick Kalantarian et Peter Petrossian, Nicolas Davidian a annoncé que la chef de l’exécutif belge s’est engagée à honorer l’année prochaine de sa présence ce bel événement qui en dit long sur le niveau atteint par cette communauté des Arméniens de Belgique, formée au lendemain du génocide.



La soirée s’est conclue sur des notes de Bach et de Komitas magnifiquement interprétés au violon et au duduk par Khatchadour Almazyan et Vardan Hovhannissian….