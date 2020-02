En visite à Paris, Kim Kardashian et Kanye West débarquent... au KFC !

Les stars mangent comme tout le monde. Dans la soirée du 19 février 2020, Kim Kardashian et son époux Kanye West, de passage à Paris, ont décidé de se régaler avec un menu du KFC de Strasbourg-Saint-Denis. L’instant, complètement lunaire pour les fans des deux stars, a été relayé dans la story Instagram de Kim Kardashian et sur les réseaux sociaux.

Le tandem est allé acheter des beignets de poulet dans une célèbre chaîne implantée au cœur de Paris. Leur équipe les a filmés en train de tapoter sur l’écran tactile à la recherche du produit le plus appétissant, avant de se diriger en caisses, sous le regard médusé des clients de l’établissement, ébahis de voir deux stars internationales manger dans un tel endroit.

Et, leur bucket sous le bras, Kim et Kanye sont allés déguster les fameux nuggets dans les studios du créateur de mode et très Frenchie Jean-Paul Gautier ! « JPG & KFC », a écrit Kim Kardashian sur son compte Instagram.

On est bien loin du souvenir traumatisé de Paris que gardait Kim Kardashian, qui s’était fait braquer dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016.